Wenn die Planai zur großen Showbühne wird

Ob die bekannten Sport-Moderatoren Frank „Buschi“ Buschmann oder Bela Rethy auch nach dem Husarenritt über die eisige Planai noch einen flotten Spruch auf den Lippen haben? Unterstützt werden die Reporter-Kapazunder in jedem Fall von Sport-Legenden wie Thomas Muster – die frühere Nummer eins der Tennis-Welt traut sich wie schon im Vorjahr wieder in den Stangenwald.