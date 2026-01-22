Wenn die Planai zur großen Showbühne wird

Der Montag vor den beiden Nightrace-Rennen in Schlading steht traditionell im Zeichen des legendären Charity-Race auf der Planai. Die „Krone“ bekam vorab einen Blick auf das legenäre Teilnehmerfeld.
Der Planai-Zielhang ist längst für „Ottonormalverbraucher“ auf Skiern gesperrt. Die Präparierung für die Nightrace-Spektakel am 27. Jänner (Riesenslalom ) und 28. Jänner (Slalom) läuft auf Hochtouren. Genauso wie die Vorbereitungen auf das Charity-Race, das am Montag (26. Jänner, ab 15.30) den Planai-Zielhang und das Gelände im Zielstadion wieder in eine Showbühne verwandeln!
Ob die bekannten Sport-Moderatoren Frank „Buschi“ Buschmann oder Bela Rethy auch nach dem Husarenritt über die eisige Planai noch einen flotten Spruch auf den Lippen haben? Unterstützt werden die Reporter-Kapazunder in jedem Fall von Sport-Legenden wie Thomas Muster – die frühere Nummer eins der Tennis-Welt traut sich wie schon im Vorjahr wieder in den Stangenwald.
Nicht nur zum Anfeuern sind auch Schlager-Star Melissa Naschenweng, Schaupielerin Valerie Huber oder Kicker-Ikone Toni Polster dabei. Wie auch eine Phalanx von ehemaligen Ski-Stars, Weltmeistern oder Nightrace-Helden wie Manni Pranger, Reini Herbst, Nici Schmidhofer, Eva Maria Brem, Philipp Schörghofer, Christian Mayer, Hans und Bernie Knauß, Lizz Görgl oder Marco Büchel. Der Erlös kommt dem steirischen Ski-Nachwuchs zugute.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.