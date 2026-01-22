Vorteilswelt
Promis beim Nightrace

Wenn die Planai zur großen Showbühne wird

Steiermark
22.01.2026 10:00
Stammgast in Schladming: Ikone Toni Polster.
Stammgast in Schladming: Ikone Toni Polster.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Montag vor den beiden Nightrace-Rennen in Schlading steht traditionell im Zeichen des legendären Charity-Race auf der Planai. Die „Krone“ bekam vorab einen Blick auf das legenäre Teilnehmerfeld.

Der Planai-Zielhang ist längst für „Ottonormalverbraucher“ auf Skiern gesperrt. Die Präparierung für die Nightrace-Spektakel am 27. Jänner (Riesenslalom ) und 28. Jänner (Slalom) läuft auf Hochtouren. Genauso wie die Vorbereitungen auf das Charity-Race, das am Montag (26. Jänner, ab 15.30) den Planai-Zielhang und das Gelände im Zielstadion wieder in eine Showbühne verwandeln!

Ob die bekannten Sport-Moderatoren Frank „Buschi“ Buschmann oder Bela Rethy auch nach dem Husarenritt über die eisige Planai noch einen flotten Spruch auf den Lippen haben? Unterstützt werden die Reporter-Kapazunder in jedem Fall von Sport-Legenden wie Thomas Muster – die frühere Nummer eins der Tennis-Welt traut sich wie schon im Vorjahr wieder in den Stangenwald.

Frank Buschmann (li.) ist sonst eher nur im TV zu sehen.
Frank Buschmann (li.) ist sonst eher nur im TV zu sehen.(Bild: RTL / Markus Hertrich)
Schlagerstar Melissa Naschenweng wird auf der Piste „aufspielen“.
Schlagerstar Melissa Naschenweng wird auf der Piste „aufspielen“.(Bild: ServusTV Neumayr Leo)
Auch Valerie Huber (hier in Flachau mit Kaiser Franz Klammer, der Weinbote in Schladming ist) ...
Auch Valerie Huber (hier in Flachau mit Kaiser Franz Klammer, der Weinbote in Schladming ist) steht für die gute Sache am Start.(Bild: GEPA)
Ex-Tennis-Nummer eins Thomas Muster (hier mit Planai-Chef Georg Bliem) beim Charity-Race vor ...
Ex-Tennis-Nummer eins Thomas Muster (hier mit Planai-Chef Georg Bliem) beim Charity-Race vor einem Jahr.(Bild: GEPA)

Nicht nur zum Anfeuern sind auch Schlager-Star Melissa Naschenweng, Schaupielerin Valerie Huber oder Kicker-Ikone Toni Polster dabei. Wie auch eine Phalanx von ehemaligen Ski-Stars, Weltmeistern oder Nightrace-Helden wie Manni Pranger, Reini Herbst, Nici Schmidhofer, Eva Maria Brem, Philipp Schörghofer, Christian Mayer, Hans und Bernie Knauß, Lizz Görgl oder Marco Büchel. Der Erlös kommt dem steirischen Ski-Nachwuchs zugute.

