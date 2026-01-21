Technik-Talente: Jetzt stehen Mädchen im Fokus

Schon früh sollen Schülerinnen in der neuen „MINT“-Region Donau NÖ-Mitte für technische Berufe gefördert werden.
Mitten in Niederösterreich gibt es einen guten Grund zum Feiern, vor allem für junge Frauen: der Region Donau NÖ-Mitte wurde nun offiziell der Qualitätsstempel „MINT-Region“ aufgedrückt. Das Ziel dahinter: Kinder und Jugendliche früh für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, besonders Mädchen. Denn noch immer sind technische Berufe meist von Männern dominiert. Genau hier setzen die MINT-Regionen an: „Mädchen müssen früh erleben, dass Technik auch ihre Welt ist“, sagt Michael Moll, der Geschäftsführer vom „accent Makerspace“ in Tulln.
Gemeinsam mit dem Verein „TechnologyKids“ wollen sie den 32 Gemeinden der Region einheizen: mit Workshops, Ferienprogrammen, Betriebsbesuchen und neuen Formaten, die Technik „greifbarer“ machen. Dabei geht es nicht um komplizierte Mathe-Formeln, sondern ums Ausprobieren, Bauen und kreativ Ausleben. Gerade bei den Jüngeren entstehe oft eine echte Begeisterung, wenn sie zum ersten Mal ihre Idee mit einem 3D-Drucker umsetzen können. „Wir sehen jedes Mal, wie schnell Funken überspringen, wenn Kinder ihre Kompetenzen spielerisch erweitern“, sagt Julia Uhlik, Leiterin des „accent Makerspace“.
