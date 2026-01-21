Technik-Talente: Jetzt stehen Mädchen im Fokus

Gemeinsam mit dem Verein „TechnologyKids“ wollen sie den 32 Gemeinden der Region einheizen: mit Workshops, Ferienprogrammen, Betriebsbesuchen und neuen Formaten, die Technik „greifbarer“ machen. Dabei geht es nicht um komplizierte Mathe-Formeln, sondern ums Ausprobieren, Bauen und kreativ Ausleben. Gerade bei den Jüngeren entstehe oft eine echte Begeisterung, wenn sie zum ersten Mal ihre Idee mit einem 3D-Drucker umsetzen können. „Wir sehen jedes Mal, wie schnell Funken überspringen, wenn Kinder ihre Kompetenzen spielerisch erweitern“, sagt Julia Uhlik, Leiterin des „accent Makerspace“.