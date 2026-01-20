Vorteilswelt
Rossi fehlte verletzt

Negativrekord! Elfte Pleite in Serie für Canucks

Eishockey
20.01.2026 10:03
Vancouver musste sich den Islanders geschlagen geben
Vancouver musste sich den Islanders geschlagen geben(Bild: AP/DARRYL DYCK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vancouver Canucks haben ohne den verletzten Marco Rossi einen Negativrekord in ihrer Clubgeschichte markiert. Das Schlusslicht der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL kassierte am Montag mit einem 3:4 zu Hause gegen die New York Islanders seine elfte Niederlage in Serie. 

0 Kommentare

Das war den Canucks zuvor noch nie passiert. Der Vorarlberger Rossi war im ersten Spiel dieser Negativserie Ende Dezember von einem Puck am Bein getroffen worden und verpasste die jüngsten zehn Partien.

