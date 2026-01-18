Fels in der Brandung und ein Grippe-Patient

Nach dem enttäuschenden Wengen-Slalom mit Platz sieben für Michael Matt reisen unsere Ski-Asse am Montag in die Gamsstadt weiter, wo ab Freitag Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. In Blickrichtung erstes Training am Dienstag gibt es noch ein Fragezeichen. Auch die darau folgenden Schladming-Rennen sind gesichert.