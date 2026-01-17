Ab 2028 geht es per „Behelfsbrücke“ über Donau

Endlich gibt es Planungssicherheit

Vergangenen Juni haben bereits Vorarbeiten für eine mögliche Behelfsbrücke begonnen. Die Budgetvorgaben für das Projekt seitens des Bundes haben den genauen Zeitplan aber lange verzögert, sehr zum Ärger vieler Kremser, die gerne Gewissheit haben wollen. Für den Bau der Ersatzbrücke werden zwei zusätzliche Widerlager auf den Seiten Stein und Mautern sowie drei Pfeiler in der Donau benötigt. Erst wenn 2028 Autos über die Ersatzbrücke fahren, können die Hauptarbeiten bei der bestehenden Brücke beginnen. Vier Jahre später soll die Sanierung fertig sein.