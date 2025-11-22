Budgetloch bremst den Brückenschlag über die Donau

Brückensperre ohne Ersatz?

Von dieser Ersatzbrücke sei allerdings vor Ort nichts zu sehen, berichtet Christoph Müller, NEOS-Verkehrssprecher im Landtag: „Der Verdacht liegt nahe, dass die Landesregierung das Vorhaben verschleppt, bis die alte Brücke wegen ihres desolaten Zustands endgültig gesperrt werden muss. Dann wäre es für den Bau der Ersatzbrücke zu spät und dieser daher wohl hinfällig.“