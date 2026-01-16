World-Tour-Debüt von Marco Schrettl in Australien

Schrempf einzige Österreicherin

Neben Schrettl nehmen mit Patrick Konrad (Lidl-Trek) und Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) zwei weitere Österreicher teil. Die World Tour der Frauen beginnt bereits am Samstag ebenfalls mit der Tour Down Under, die aus drei Etappen besteht. Als einzige Österreicherin nimmt Carina Schrempf (Fenix-Premier Tech) das Rennen in Angriff.