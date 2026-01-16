World-Tour-Debüt von Marco Schrettl in Australien

Der U23-WM-Dritte Marco Schrettl kommt gleich bei erster Gelegenheit zu seinem Debüt auf der World Tour. Der Neuzugang tritt beim Saisonauftakt für das Astana-Team in der kommenden Woche bei der Tour Down Under an.
Die am Dienstag beginnende Radrundfahrt im Süden Australiens umfasst sechs Etappen. Titelverteidiger ist Jhonatan Narvaez, der im Gegensatz zu seinen UAE-Teamkollegen Felix Großschartner und Topstar Tadej Pogacar erneut an den Start geht.
Schrempf einzige Österreicherin
Neben Schrettl nehmen mit Patrick Konrad (Lidl-Trek) und Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) zwei weitere Österreicher teil. Die World Tour der Frauen beginnt bereits am Samstag ebenfalls mit der Tour Down Under, die aus drei Etappen besteht. Als einzige Österreicherin nimmt Carina Schrempf (Fenix-Premier Tech) das Rennen in Angriff.
