U23-WM-Dritter

World-Tour-Debüt von Marco Schrettl in Australien

Sport-Mix
16.01.2026 13:17
Marco Schrettl belegte bei der U23-WM den dritten Platz.
Marco Schrettl belegte bei der U23-WM den dritten Platz.(Bild: (c) Arne Mill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der U23-WM-Dritte Marco Schrettl kommt gleich bei erster Gelegenheit zu seinem Debüt auf der World Tour. Der Neuzugang tritt beim Saisonauftakt für das Astana-Team in der kommenden Woche bei der Tour Down Under an.

0 Kommentare

Die am Dienstag beginnende Radrundfahrt im Süden Australiens umfasst sechs Etappen. Titelverteidiger ist Jhonatan Narvaez, der im Gegensatz zu seinen UAE-Teamkollegen Felix Großschartner und Topstar Tadej Pogacar erneut an den Start geht.

Schrempf einzige Österreicherin
Neben Schrettl nehmen mit Patrick Konrad (Lidl-Trek) und Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) zwei weitere Österreicher teil. Die World Tour der Frauen beginnt bereits am Samstag ebenfalls mit der Tour Down Under, die aus drei Etappen besteht. Als einzige Österreicherin nimmt Carina Schrempf (Fenix-Premier Tech) das Rennen in Angriff.

