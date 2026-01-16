Vorteilswelt
Ein Rodelvergnügen ganz ohne Aufstiegsmühen

Tirol
16.01.2026 18:00
Auf der Fahrt lässt sich das vordere Zillertal überblicken.
Auf der Fahrt lässt sich das vordere Zillertal überblicken.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Mit sieben Kilometern ist die Rodelbahn Gerlosstein die längste im Zillertal. Bereits die Auffahrt mit der Seilbahn stellt ein Erlebnis dar, das Hinabrodeln auf der gut präparierten Bahn mit toller Aussicht ist ein Vergnügen.

0 Kommentare

Verzichten wir einmal auf Anstrengung und lassen uns ausnahmsweise ohne Mühen an den Start für eine Rodelpartie bringen. Die gekoppelten Doppelgondeln der Gerlossteinbahn versprühen einen besonderen Charme.

Bei der Bergstation thront die mächtige Gerlossteinwand über uns, die Blicke schweifen über das Zillertal hinaus ins Inntal. Jetzt im Jänner herrscht hier weniger Rodelbetrieb, sodass sich derzeit die Fahrt ins Zillertal nach Hainzenberg doppelt lohnt. Dies auch deshalb, zumal sich die – teils mit Kunstschnee präparierte – Rodelbahn aktuell in tollem Zustand befindet.

An den Start schweben wir in Doppelgondeln.
An den Start schweben wir in Doppelgondeln.(Bild: Peter Freiberger)
Über der Bergstation ragt die Gerlossteinwand empor.
Über der Bergstation ragt die Gerlossteinwand empor.(Bild: Peter Freiberger)

Wenige Kehren, doch Fahrt mit Verstand
Von der Bergstation rodeln wir ein kurzes Stück nordwestlich hinunter zum Berghotel Gerlosstein und daran vorbei. Nach Überquerung einer Piste beginnt offiziell die Rodelstrecke.

Diese verläuft zunächst weitgehend im freien Gelände, aussichtsreich und weist nur ein mäßig steiles Gefälle auf. Klassische Kehren gibt es bis ins Tal nur wenige, so lässt sich die Bahn problemlos bewältigen. Allerdings gilt es, mit Verstand zu fahren, denn da und dort könnte ein Abkommen von der Strecke fatal enden.

Rodelbahn Gerlosstein

  • Höhenunterschied: rund 750 Hm (Rodelbahn)
  • Länge: rund 7 km (Rodelbahn)
  • Gehzeit: Aufstieg nur mit Gerlossteinbahn
  • Talort: Hainzenberg 
  • Ausgangspunkt: Bergstation der Gerlossteinbahn (1650 m) in Hainzenberg; von Zell am Ziller auf der B 165 Richtung Gerlos(pass) fahren bis zur Talstation der Gerlossteinbahn (910 m) direkt an der B 165; Parkplatzgebühr wird bei Kauf von Bergbahnticket vergütet
  • Strecke: Rodelbahn
  • Voraussetzung: Grundkenntnisse im Rodeln
  • Kinder: ab 2 Jahren
  • Ausrüstung: Rodel, Helm, evtl. Bremsgrödel
  • Rodeln: ja
  • Einkehrmöglichkeit: Berghotel Gerlosstein, Schlittenstadl/Sonnalm (1350 m)
  • Gerlossteinbahn: www.zillertalarena.com
  • Öffis: Zillertalbahn und Bus ab Jenbach direkt zum Ausgangspunkt

Einkehren und Nachtrodeln sind gut möglich
Auf etwa der Hälfte der Bahn gibt es mit dem „Schlittenstadl“ eine sonnige Einkehrmöglichkeit. Danach rodelt man überwiegend im (lichten) Wald hinunter zur Talstation.

Die Strecke ist übrigens abends beleuchtet (20 bis 24 Uhr, außer Mittwoch und Sonntag). Die Gerlossteinbahn ist dann ebenfalls in Betrieb und der Schlittenstadl hat geöffnet.

