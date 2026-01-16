Ein Rodelvergnügen ganz ohne Aufstiegsmühen

Diese verläuft zunächst weitgehend im freien Gelände, aussichtsreich und weist nur ein mäßig steiles Gefälle auf. Klassische Kehren gibt es bis ins Tal nur wenige, so lässt sich die Bahn problemlos bewältigen. Allerdings gilt es, mit Verstand zu fahren, denn da und dort könnte ein Abkommen von der Strecke fatal enden.