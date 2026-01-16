Vierköpfige Bande wollte Frau um Geld bringen

Zwei Männer in Haft

Als kurz darauf ein 19-Jähriger zum Wohnhaus der 53-Jährigen kam, um das Geld abzuholen, wartete schon ein Kriminalpolizist auf ihn. Gleich um die Ecke saß der Rest der Bande in einem Auto und wartete auf ihren Komplizen. Auch sie wurden festgenommen. Die vier sind zwischen 17 und 22 Jahre alt, es handelt sich um einen Österreicher, einen aserbaidschanischen Staatsbürger und zwei mit ungeklärter Staatszugehörigkeit. Alle vier wohnen in Wien. Der 19-Jährige und der Autolenker sind in Haft, die beiden anderen wurden angezeigt. Das Quartett könnte für weitere Taten verantwortlich sein.