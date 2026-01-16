Avalanche on ski slope claims one life

As the police told the "Krone" newspaper, the ski patrol raised the alarm at around 10:40 a.m. because the avalanche had been discovered in the area of the Pardatschgratbahn. However, the 90-meter-long and 60-meter-wide snow slab is believed to have already come down the day before. Contrary to initial reports, the snow masses did not reach the ski slope, but came to a halt about 20 meters before it.