Accident claimed lives

Avalanche on ski slope claims one life

Nachrichten
16.01.2026 11:31
The avalanche occurred in an open ski area near a slope.
The avalanche occurred in an open ski area near a slope.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Following an avalanche in the Tyrolean ski resort of Ischgl (Landeck district), a dead person was discovered on Friday morning. According to the police, the avalanche probably occurred on Thursday near a ski slope and caught the skier.

As the police told the "Krone" newspaper, the ski patrol raised the alarm at around 10:40 a.m. because the avalanche had been discovered in the area of the Pardatschgratbahn. However, the 90-meter-long and 60-meter-wide snow slab is believed to have already come down the day before. Contrary to initial reports, the snow masses did not reach the ski slope, but came to a halt about 20 meters before it. 

The avalanche is believed to have started near a ski slope.
The avalanche is believed to have started near a ski slope.(Bild: Hubert Rauth)

The ski patrol searched the avalanche cone and quickly discovered the skier, who was not carrying an avalanche transceiver, under the snow. Unfortunately, it was too late to save him. 

The avalanche probably occurred on Thursday.

Eine Polizeisprecherin zur „Krone“

According to police reports, a person was reported missing on Friday morning in the neighboring village of Kappl. It is still being clarified whether this is the winter sports enthusiast recovered from the avalanche.

The search for other buried victims initially continued
Shortly after the avalanche was reported, it was unclear whether there were any other winter sports enthusiasts under the snow, so the search operation initially continued. 

