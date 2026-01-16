Lawine verschüttete Sportler wohl schon am Vortag

Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ erklärte, hatte die Pistenrettung gegen 10.40 Uhr Alarm geschlagen, weil die Lawine im Bereich der Pardatschgratbahn entdeckt worden war. Abgegangen dürfte das 90 Meter lange und 60 Meter breite Schneebrett aber vermutlich bereits am Vortag sein. Entgegen erster Meldungen erreichten die Schneemassen keine Piste, sondern machten rund 20 Meter vor dieser Halt.