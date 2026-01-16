Flüchtiger Einbrecher flog beim Schwarzfahren auf

In St. Pölten ging der Polizei ein Einbrecher ins Netz. Der 37-Jährige war nach einem Coup in einem Wohnhaus beim Schwarzfahren ertappt worden. Der Deutsche ist in Haft.
Nicht etwa seine Diebestouren, sondern das Schwarzfahren legte einem Einbrecher am Mittwoch in St. Pölten das Handwerk. Zuvor sorgte er noch mitten in der Nacht für einen gehörigen Schockmoment: Der 37-Jährige hatte gegen 3.30 Uhr den Bewohner eines Einfamilienhauses im Schlafzimmer überrascht. Dann sei er zu Fuß geflüchtet.
Gegen Mittag wurde die Polizei dann zu einem Einsatz wegen eines Schwarzfahrers alarmiert. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten den Mann als Verdächtiger identifizieren. Für den 37-Jährigen klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen, der Deutsche wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.
Verdächtiger schweigt bislang
Im Haus des Opfers wurde ein Rucksack samt Laptop sichergestellt. Der 37-Jährige dürfte die Sachen bei einem vorangegangenen Einbruch in der Umgebung gestohlen haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte dem Verdächtigen auch eine Sachbeschädigung nachgewiesen werden. Der Mann verweigerte bislang die Aussage.
