Flüchtiger Einbrecher flog beim Schwarzfahren auf

Nicht etwa seine Diebestouren, sondern das Schwarzfahren legte einem Einbrecher am Mittwoch in St. Pölten das Handwerk. Zuvor sorgte er noch mitten in der Nacht für einen gehörigen Schockmoment: Der 37-Jährige hatte gegen 3.30 Uhr den Bewohner eines Einfamilienhauses im Schlafzimmer überrascht. Dann sei er zu Fuß geflüchtet.