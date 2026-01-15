Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga

In der Nacht auf Donnerstag wurde Bierbaumer, der die letzten vier Jahre für die Franchise der Vienna Vikings auflief, nun von den Louisville Kings gedraftet. „Ich war im September beim Combine der UFL in Winterthur in der Schweiz“, erzählt der 27-Jährige. Der am 19. Februar Richtung USA abheben wird. Ende März startet die Saison dieser sogenannten „Spring League“, also „Frühlings-Liga“, die antizyklisch zur Milliardenliga NFL (National Football League) ausgetragen wird.