Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch wegen Action-Held

Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga

US-Sport
15.01.2026 19:49
Florian Bierbaum wechselt in die USA.
Florian Bierbaum wechselt in die USA.(Bild: HANNES_JIRGAL)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Von den Vienna Vikings in die US-Profiliga: Das ist Florian Bierbaum gelungen. Der 27-Jährige wurde im UFL-Draft von den Louisville Kings ausgewählt und hat der „Krone“ verraten, was dort für ihn eine zusätzliche Motivation ist. 

0 Kommentare

„Der ist ja kleiner und leichter als ich“, schmunzelt Footballer Florian Bierbaumer beim Gespräch über seinen Wechsel in die UFL (United Football League). Einer der Miteigentümer der US-amerikanischen Profiliga ist der Hollywood-Actionstar und ehemalige Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson. Der misst mit 1,93 Metern ganze fünf Zentimeter weniger als Bierbaumer (1,98), der mit 114 Kilogramm aktuell auch rund zwölf mehr auf die Waage bringt, als Johnson.

Dwayne „The Rock“ Johnson
Dwayne „The Rock“ Johnson(Bild: AP/Chris Pizzello)

In der Nacht auf Donnerstag wurde Bierbaumer, der die letzten vier Jahre für die Franchise der Vienna Vikings auflief, nun von den Louisville Kings gedraftet. „Ich war im September beim Combine der UFL in Winterthur in der Schweiz“, erzählt der 27-Jährige. Der am 19. Februar Richtung USA abheben wird. Ende März startet die Saison dieser sogenannten „Spring League“, also „Frühlings-Liga“, die antizyklisch zur Milliardenliga NFL (National Football League) ausgetragen wird.

Der Kreis schließt sich
Mit rund 80.000 Dollar für die Saison, die bis Mitte Juni dauert, ist ein Engagement dort deutlich lukrativer als in Europa. Gespielt wird meist in Stadien, die für Soccer – also Fußball – gebaut wurden.

Und Dwayne Johnson? „Wegen ihm habe ich mit Football begonnen“, verrät Flo, dass ihn der Film „Daddy ohne Plan“, in dem Johnson einen Footballer spielt, inspiriert hat. Heute ist der Tight End zweifacher Europameister, 2022er-Champion der European League of Football und spielt nun in Johnsons Liga: „Für mich schließt sich ein Kreis.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
455.850 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
197.196 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
176.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr US-Sport
Auch wegen Action-Held
Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga
NBA
Pöltl-Klub Toronto feiert den 25. Saisonsieg
Aus in den Play-offs
Tomlin nach 19 Saisonen bei Steelers Geschichte
Siegesserie zu Ende
Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins
Im vierten Versuch
Fluch gebrochen! Champion OKC besiegt Angstgegner

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf