Zu „The Rock“: Bierbaumer wechselt in US-Profiliga

Von den Vienna Vikings in die US-Profiliga: Das ist Florian Bierbaum gelungen. Der 27-Jährige wurde im UFL-Draft von den Louisville Kings ausgewählt und hat der „Krone“ verraten, was dort für ihn eine zusätzliche Motivation ist.
„Der ist ja kleiner und leichter als ich“, schmunzelt Footballer Florian Bierbaumer beim Gespräch über seinen Wechsel in die UFL (United Football League). Einer der Miteigentümer der US-amerikanischen Profiliga ist der Hollywood-Actionstar und ehemalige Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson. Der misst mit 1,93 Metern ganze fünf Zentimeter weniger als Bierbaumer (1,98), der mit 114 Kilogramm aktuell auch rund zwölf mehr auf die Waage bringt, als Johnson.
In der Nacht auf Donnerstag wurde Bierbaumer, der die letzten vier Jahre für die Franchise der Vienna Vikings auflief, nun von den Louisville Kings gedraftet. „Ich war im September beim Combine der UFL in Winterthur in der Schweiz“, erzählt der 27-Jährige. Der am 19. Februar Richtung USA abheben wird. Ende März startet die Saison dieser sogenannten „Spring League“, also „Frühlings-Liga“, die antizyklisch zur Milliardenliga NFL (National Football League) ausgetragen wird.
Der Kreis schließt sich
Mit rund 80.000 Dollar für die Saison, die bis Mitte Juni dauert, ist ein Engagement dort deutlich lukrativer als in Europa. Gespielt wird meist in Stadien, die für Soccer – also Fußball – gebaut wurden.
Und Dwayne Johnson? „Wegen ihm habe ich mit Football begonnen“, verrät Flo, dass ihn der Film „Daddy ohne Plan“, in dem Johnson einen Footballer spielt, inspiriert hat. Heute ist der Tight End zweifacher Europameister, 2022er-Champion der European League of Football und spielt nun in Johnsons Liga: „Für mich schließt sich ein Kreis.“
