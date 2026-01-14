Starke Schmerzen! Herzog vor Olympia mit Problemen

Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 hatte Olympia-Blech trotz jeweils nicht optimaler Vorbereitung erreicht, vor vier Jahren in Peking war ihr Antreten wegen starker Bandscheibenprobleme lange ungewiss gewesen. In diesem Winter fuhr sie nach davor nicht zufriedenstellenden Ergebnissen im Dezember den Heerenveen-Weltcup nicht zu Ende und fehlte in Hamar wie auch im Jänner bei der Polen-EM. Bei den Staatsmeisterschaften Ende Dezember in Innsbruck trat sie an. Die Olympia-Quali hatte Herzog aufgrund schneller Zeiten bei den Nordamerika-Weltcups sicher.