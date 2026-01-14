Starke Schmerzen! Herzog vor Olympia mit Problemen

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog kämpft wenige Wochen vor ihrem ersten von zwei geplanten Streckenstarts bei den Olympischen Spielen um ihre Fitness und gegen Rückenschmerzen.
Die 500-m-Vierte der Spiele in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 leidet unter den Folgen eines Trainingssturzes. Wie ihr Ehemann und Trainer Thomas Herzog der Austria Presse Agentur mitteilte, musste die 30-Jährige die Mittwoch-Nachmittagseinheit „unter sehr starken Schmerzen“ abbrechen und sich in Behandlung begeben.
Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 hatte Olympia-Blech trotz jeweils nicht optimaler Vorbereitung erreicht, vor vier Jahren in Peking war ihr Antreten wegen starker Bandscheibenprobleme lange ungewiss gewesen. In diesem Winter fuhr sie nach davor nicht zufriedenstellenden Ergebnissen im Dezember den Heerenveen-Weltcup nicht zu Ende und fehlte in Hamar wie auch im Jänner bei der Polen-EM. Bei den Staatsmeisterschaften Ende Dezember in Innsbruck trat sie an. Die Olympia-Quali hatte Herzog aufgrund schneller Zeiten bei den Nordamerika-Weltcups sicher.
Erster Bewerb am 9. Februar
Qualifiziert ist die Ex-Weltmeisterin für ihre Paradedistanz 500 m wie auch über 1000 m, mit diesem Bewerb geht es für sie am 9. Februar los. Als Test dafür hat die Wahl-Kärntnerin ein Antreten nächste Woche beim Weltcup in Inzell geplant. Außer Herzog haben von Österreichs Eisschnelllauf-Verband auch Gabriel Odor, Alexander Farthofer, Jeannine Rosner sowie im Short Track Nicolas Andermann Olympia-Quotenplätze für Mailand/Cortina erreicht.
