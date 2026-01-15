Vorteilswelt
Tragischer Unfall

21-jähriger Franzose stirbt nach Motocross-Sturz

Motorsport
15.01.2026 09:32
Raphael Cholet wurde nur 21 Jahre alt.
Raphael Cholet wurde nur 21 Jahre alt.(Bild: X/Dirtbike_Lovers)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zu einem tragischen Unfall ist es im französischen Grayan-et-l‘Hopital gekommen. Der 21-jährige Motocross-Pilot Raphael Cholet ist an den Folgen eines Sturzes verstorben. 

Beim fünften Lauf der Gurp TT – einem Sandrennen – stürzte Cholet bei einem Sprung und wurde anschließend von einem nachfolgenden Fahrer erfasst. Nachdem der Franzose mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus gebracht worden war, erlag er dort seinen schweren Verletzungen. 

Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen. 

