Mann schwer verletzt

Deutscher krachte in Tirol mit Pkw frontal in Lkw

Tirol
14.01.2026 20:52
Der 34-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 34-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Fernpassstraße in Tirol! Ein 34-jähriger Deutscher verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Mit schweren Verletzungen musste der Mann ins Spital gebracht werden.

Der Mann war mit seinem Wagen kurz nach 17 Uhr in einer Fahrzeugkolonne mit mäßigem Tempo in Richtung Nassereith unterwegs, als er auf Höhe des Kettenanlegeplatzes aus bisher unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Erst krachte der Pkw gegen die Leitschiene, dann kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.

Pkw und Lkw sind Schrott
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurückgeschleudert und prallte ein weiteres Mal gegen die Leitschiene. „Am Pkw sowie am Lastwagen entstand Totalschaden“, heißt es seitens der Polizei

Lkw-Lenker wurde nur leicht verletzt
Der Deutsche war nach dem Crash ansprechbar, erlitt aber schwere Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Der Lkw-Fahrer, ein 53-jähriger Österreicher, kam mit einer leichten Verletzung an der linken Hand davon.

Verkehr wurde umgeleitet
Die Fernpassstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde über zwei Kettenanlegeplätze umgeleitet. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Tirol

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
427.317 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
170.046 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
150.152 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
