Deutscher krachte in Tirol mit Pkw frontal in Lkw

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Fernpassstraße in Tirol! Ein 34-jähriger Deutscher verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Mit schweren Verletzungen musste der Mann ins Spital gebracht werden.
Der Mann war mit seinem Wagen kurz nach 17 Uhr in einer Fahrzeugkolonne mit mäßigem Tempo in Richtung Nassereith unterwegs, als er auf Höhe des Kettenanlegeplatzes aus bisher unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Erst krachte der Pkw gegen die Leitschiene, dann kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.
Pkw und Lkw sind Schrott
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurückgeschleudert und prallte ein weiteres Mal gegen die Leitschiene. „Am Pkw sowie am Lastwagen entstand Totalschaden“, heißt es seitens der Polizei
Lkw-Lenker wurde nur leicht verletzt
Der Deutsche war nach dem Crash ansprechbar, erlitt aber schwere Verletzungen und wurde umgehend ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Der Lkw-Fahrer, ein 53-jähriger Österreicher, kam mit einer leichten Verletzung an der linken Hand davon.
Verkehr wurde umgeleitet
Die Fernpassstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde über zwei Kettenanlegeplätze umgeleitet. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.