Mehr Unfalltote auf Tirols Straßen als im Vorjahr

VCÖ mit zahlreichen Forderungen

So fordert er etwa im Ortsgebiet mehr Verkehrsberuhigung oder mehr Tempo 30 statt 50. Gleichzeitig soll der Bund Länder sowie Gemeinden stärker finanziell unterstützen, um die notwendigen Verbesserungen rasch umzusetzen. „Auf Freilandstraßen sollte Tempo 80 die Regel und Tempo 100 die zu begründende Ausnahme sein.“