30 Jahre alt – und noch kein bisschen müde

Die Plätze 6, 7, 4, 5, 5 und 3. Katharina Truppe ist in diesem Slalom-Winter ein Muster an Konstanz. Mit dem dritten Rang beim Nachtslalom von Flachau erfüllte sich die Kärntnerin vor ihrem 30. Geburtstag am Donnerstag den großen Wunsch von einem Stockerlplatz. Ein perfekte Geschenk zum Runden ...
Fast schon Mitternacht im großen VIP-Zelt nahe des Ziels vom Nachtslaloms in Flachau – die, die am Dienstag Abend noch da waren, applaudierten frenetisch, als Katharina Truppe dann doch noch kam. Die Dopingkontrolle hat der Kärntnerin eben mehr Probleme bereitet, als die beiden Durchgänge
