30 Jahre alt – und noch kein bisschen müde

Fast schon Mitternacht im großen VIP-Zelt nahe des Ziels vom Nachtslaloms in Flachau – die, die am Dienstag Abend noch da waren, applaudierten frenetisch, als Katharina Truppe dann doch noch kam. Die Dopingkontrolle hat der Kärntnerin eben mehr Probleme bereitet, als die beiden Durchgänge