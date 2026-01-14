Blutspur im Schnee war stummer Beleg der Tragödie

In Wengen erinnert im Zielhaus eine Gedenktafel an den Skirennläufer Gernot Reinstadler. Auf ihr steht: „Gottes Wille kennt kein Warum“. Reinstadler war mit der Nummer 44 gestartet. Im Ziel-S am Ende der kraftraubenden 4,5 Kilometer langen Strecke verkantete er – und flog ungebremst in das Sicherheitsnetz am rechten Rand des kurzen Zielhangs. Eine der Skispitzen verfing sich im Netz, Reinstadler erlitt eine Beckenspaltung und Verletzungen der Blutgefäße im Unterleib, das rechte Bein wurde beinahe abgerissen.