Defektes Stromkabel setzte Wohnhaus in Flammen

Nach dem dramatischen Brand am Dienstag in Gröbming, bei dem sich ein 59-jähriger Bewohner Verbrennungen zweiten Grades zuzog, konnte die Brandursache ermittelt werden. Ein defektes Stromkabel dürfte der Auslöser gewesen sein.
Mitten in der Nacht auf Dienstag kam es im steirischen Ennstal zu einem heftigen Brand: Ein Einfamilienhaus in Gröbming ging in Flammen auf, ein Bewohner konnte sich noch auf den Balkon retten, jedoch fing seine Kleidung Feuer. Man konnte ihn mit Leiter und schwerem Atemschutz gerade noch retten – der 59-Jährige wurde mit Verbrennungen zweiten Grades und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. 86 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz.
Defektes Stromkabel als Brandursache
Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelte nun die Brandursache. Der Brandherd lag wohl im Erdgeschoss des Hauses – vermutlich dürfte ein elektrischer Defekt an einer Stromleitung der Auslöser gewesen sein. Durch den Brand wurde das Wohnhaus schwer in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.
