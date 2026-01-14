Defektes Stromkabel setzte Wohnhaus in Flammen

Mitten in der Nacht auf Dienstag kam es im steirischen Ennstal zu einem heftigen Brand: Ein Einfamilienhaus in Gröbming ging in Flammen auf, ein Bewohner konnte sich noch auf den Balkon retten, jedoch fing seine Kleidung Feuer. Man konnte ihn mit Leiter und schwerem Atemschutz gerade noch retten – der 59-Jährige wurde mit Verbrennungen zweiten Grades und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. 86 Feuerwehrkräfte standen im Einsatz.