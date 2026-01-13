Mehrere Verletzte nach Brand eines Wohnhauses

Großeinsatz in einem Mehrparteienwohnhaus in Krems (Niederösterreich): Im Erdgeschoß war ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde schwer, neun weitere leicht verletzt. Zahlreiche Bewohner und Haustiere mussten evakuiert werden.
Kurz nach Mitternacht waren am Dienstag bei der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe eingegangen. Sie berichteten von einer Explosion und einem Brand im Erdgeschoß des fünf Stockwerke hohen Gebäudes in Krems.
Über Balkone gerettet
In der betroffenen Wohnung musste ein Schwerverletzter ins Spital gebracht werden. Viele andere Bewohner sowie ein Hund und eine Katze mussten aus dem Gebäude gerettet werden, teilweise mittels Drehleiter und Leitern über die Balkone. Neun Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.
Dichter Rauch
111 Feuerwehrleute waren im Einsatz, schon bei ihrer Anfahrt drang dichter Rauch aus dem Haus. Sie brachten das Brandgut aus der Wohnung und löschten es und machten das Gebäude samt Keller rauchfrei.
Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.
