Mehrere Verletzte nach Brand eines Wohnhauses

Über Balkone gerettet

In der betroffenen Wohnung musste ein Schwerverletzter ins Spital gebracht werden. Viele andere Bewohner sowie ein Hund und eine Katze mussten aus dem Gebäude gerettet werden, teilweise mittels Drehleiter und Leitern über die Balkone. Neun Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.