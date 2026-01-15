Fassungslosigkeit bei Real nach Riesenblamage

Tiefpunkt erreicht

„Heute haben wir den Tiefpunkt erreicht. Uns hat ein Zweitligist aus dem Pokal geschossen. Glückwunsch an sie“, war Abwehrroutinier Dani Carvajal fassungslos. „Wir befinden uns offensichtlich nicht in unserer besten Phase. Wir müssen jetzt alle hart arbeiten, alle viel mehr geben. Das ist die Realität. Und wir bitten unsere Fans um Verzeihung!“