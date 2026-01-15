Vorteilswelt
Mit der „Krone“ zur Körperwelten-Ausstellung

15.01.2026 05:00
(Bild: Bild: © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Krone“ lädt Sie zu einer ganz besonderen Ausstellung ein: Seit dem 21. November findet in der Wiener Stadthalle die faszinierende Körperwelten Ausstellung statt, die auf beeindruckende Art und Weise uns zeigt, wie der menschliche Körper funktioniert. Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital), laden wir 30x2 Leser nun ein, die Ausstellung am 21. Jänner zu erleben. 

Mit „Körperwelten -Am Puls der Zeit“ präsentieren Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley die neueste Themenausstellung ihrer international gefeierten Reihe in der Wiener Stadthalle. Die aktuelle Edition widmet sich dem Menschen im 21. Jahrhundert-einem Leben zwischen Stress, Leistungsdruck und digitaler Dauerpräsenz, aber auch dem wachsenden Wunsch nach Gesundheit, Achtsamkeit und innerer Stärke.

Blick ins Innere des Menschen
Die Schau nimmt Besucher mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper. In eindrucksvollen Exponaten wird sichtbar, wie Lebensstil, Bewegung, Ernährung und Emotionen unsere körperliche und seelische Gesundheit beeinflussen.„Am Puls der Zeit“ steht dabei für ein bewusstes Leben im Hier und Jetzt und erinnert daran, dass wir Teil eines ständigen Wandels sind: körperlich, geistig und gesellschaftlich.

„In einer Welt, die sich immer schneller dreht, voller digitaler Ablenkungen und ständiger Veränderungen, schenkt uns diese Ausstellung etwas Seltenes – einen Moment des Innehaltens, der Reflexion und der Rückbesinnung“

Kuratorin Dr. Angelina Whalley

Die lebensechten Plastinate, darunter zahlreiche Ganzkörperpräparate in ästhetischen, dynamischen Posen, zeigen die Funktionen von Organen, Muskeln und Körpersystemen auf beeindruckende Weise. Komplexe Zusammenhänge werden leicht verständlich erklärt, während der Einfluss von Lebensstil und Umwelt auf Gesundheit und Krankheit sichtbar wird.

(Bild: © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com)
(Bild: © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com)

Alle gezeigten Präparate stammen aus dem Körperspendeprogramm des Instituts für Plastination (IfP) in Heidelberg-dem einzigen anatomischen Programm seiner Art weltweit, das von führenden Ethikern anerkannt und behördlich überwacht wird. Bis heute haben mehr als 23.000 Menschen ihre freiwillige Zustimmung gegeben, ihren Körper nach dem Tod der Wissenschaft und Bildung zu widmen.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ bringt Sie als Abonnent (Print & Digital) zur Körperwelten-Ausstellung am 21. Jänner 2026 um 17:00 Uhr. Obendrauf erhalten Sie zur Begrüßung auch ein Gläschen Sekt und können im Anschluss zwei Stunden lang die Ausstellung in der Wiener Stadthalle erkunden und mehr über die Funktionsweise des menschlichen Körpers erfahren. Teilnahmeschluss ist der 19. Jänner, 09:00 Uhr

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen
Ich habe ein digitales Krone-Abo
Jetzt mitspielen!
Ich bin Print-Abonnent der Kronen Zeitung!
Jetzt mitspielen!
Ich möchte Krone+ ab 1,90 Euro pro Monat testen und mitspielen
Jetzt mitspielen!

Tickets mit attraktiven Rabatten
Tickets für die Ausstellung „Körperwelten – Am Puls der Zeit“ sowie viele weitere tolle Angebote zu Events, Konzerten und Shows finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at.

Tickets sichern
KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit
(Bild: High Voltage GmbH)

📍Wiener Stadthalle, Studio F
🗓️bis Sonntag, 22.03.2026

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr
letzter Einlass 17.00 Uhr

Tickets:
Erwachsene: ab 22 € (Wochenende/Feiertage 25 €)
Kinder & Jugendliche (7-18 Jahre): ab 16 €
Familien-Ticket (2 Erw. + 2 Kinder oder 1 Erw. + 3 Kinder): ab 56 €

Tickets erhalten Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Folgen Sie uns auf