Mit der „Krone“ zur Körperwelten-Ausstellung

Blick ins Innere des Menschen

Die Schau nimmt Besucher mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper. In eindrucksvollen Exponaten wird sichtbar, wie Lebensstil, Bewegung, Ernährung und Emotionen unsere körperliche und seelische Gesundheit beeinflussen.„Am Puls der Zeit“ steht dabei für ein bewusstes Leben im Hier und Jetzt und erinnert daran, dass wir Teil eines ständigen Wandels sind: körperlich, geistig und gesellschaftlich.