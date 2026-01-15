Vorteilswelt
Entsetzen nach Attacke

Lebenslange Sperre für Fußballer nach Brutalo-Foul

Fußball International
15.01.2026 05:37
Ein Horror-Foul sorgt für Entsetzen in der Fußball-Welt.
Ein Horror-Foul sorgt für Entsetzen in der Fußball-Welt.(Bild: instagram.com/globovision)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Entsetzen nach einem Horror-Foul in Indonesiens 4. Liga: Muhammad Hilmi Gimnastiar, Mittelfeldspieler von PS Putra Jaya Pasuruan, streckte seinen Gegenspieler Firman Nugraha Adhiansyah von Perseta 1970 Tulungagung mit einem Kung-Fu-Tritt nieder. Für seine brutale Attacke erhält der Kicker nun eine lebenslange Sperre.

Beim Stand von 0:4 brannten Muhammad Hilmi Gimnastiar völlig die Sicherungen durch. Ohne Rücksicht auf Verluste attackierte er seinen Gegenspieler Firman Nugraha Adhiansyah. Während Letzterer mit einer Trage vom Platz und anschließend mit Atemnot ins Spital gebracht werden musste, sah der Übeltäter völlig zurecht die Rote Karte.

Hier das brutale Foul im Video:

„Gefährdet das Leben anderer Spieler“
Doch das war noch nicht alles! Nach seiner Attacke erhält Muhammad Hilmi Gimnastiar nun eine lebenslange Sperre sowie eine saftige Geldstrafe. „Dieses Verhalten verstößt nicht nur gegen den Fairplay-Gedanken, sondern gefährdet auch die Sicherheit und das Leben anderer Spieler. Daher sehen wir uns gezwungen, die höchstmögliche Strafe zu verhängen“, sagt Samiadji Makin Rahmat, der Vorsitzende des Disziplinarausschusses.

Das Spiel endete übrigens 7:2 für Perseta 1970 Tulungagung. Doch das Ergebnis geriet angesichts des Horror-Fouls, das für Entsetzen in der Fußball-Welt sorgt, völlig zur Nebensache …

