Lebenslange Sperre für Fußballer nach Brutalo-Foul

„Gefährdet das Leben anderer Spieler“

Doch das war noch nicht alles! Nach seiner Attacke erhält Muhammad Hilmi Gimnastiar nun eine lebenslange Sperre sowie eine saftige Geldstrafe. „Dieses Verhalten verstößt nicht nur gegen den Fairplay-Gedanken, sondern gefährdet auch die Sicherheit und das Leben anderer Spieler. Daher sehen wir uns gezwungen, die höchstmögliche Strafe zu verhängen“, sagt Samiadji Makin Rahmat, der Vorsitzende des Disziplinarausschusses.