Billigerer Strom: Es geht ja doch!

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Verbund-Chef Strugl haben als „Energie-Duo“ neue Strompreise vereinbaren können. Die Preise sollen auf 10 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden, und zwar von 15,6 Cent weg, das bringt, so Strugl, einem Durchschnitts-Haushalt eine jährliche Ersparnis von 200 Euro. Das ist in Zeiten wie diesen ein spürbarer Betrag, der für sozial Schwache sogar auf sechs Prozent abgesenkt wird.