Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Billigerer Strom: Es geht ja doch!

Kolumnen
13.01.2026 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

Bei den Ursachen für die Inflation in Österreich steht der Strompreis ganz oben. Immerhin ist es nach langen Verhandlungen gelungen, ein Gesetz durchzusetzen, das erste Verbilligungen bringt. Jetzt aber ist endlich der nächste Schritt erfolgt: Die Strompreise werden insgesamt auf breiter Front in Österreich gesenkt, sowohl für private Haushalte als auch für Betriebe.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Verbund-Chef Strugl haben als „Energie-Duo“ neue Strompreise vereinbaren können. Die Preise sollen auf 10 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden, und zwar von 15,6 Cent weg, das bringt, so Strugl, einem Durchschnitts-Haushalt eine jährliche Ersparnis von 200 Euro. Das ist in Zeiten wie diesen ein spürbarer Betrag, der für sozial Schwache sogar auf sechs Prozent abgesenkt wird.

Auch für die Firmen soll es billigere Angebote geben, vor allem für die größeren Industriebetriebe sind längere Verträge (bis zu zehn Jahre) vorgesehen.

Da geht es um viel Geld. Woher das kommt? Der Verbund wird eine Sonderausschüttung von 400 Millionen Euro vornehmen, dieses Geld soll den Kunden zugutekommen.

Darüber hinaus soll das Unternehmen aber finanziell gut aufgestellt bleiben, denn von 2025 bis 2030 werden in neue Kraftwerke, Speicher und Netze acht Milliarden Euro investiert werden. Ein kräftiger Konjunkturimpuls, denn 75 Prozent der Aufträge landen bei heimischen Firmen.

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
148.789 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
121.278 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
113.710 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Billigerer Strom: Es geht ja doch!
„Krone“-Kommentar
Konstruktive, verbindliche FPÖ-Politiker? Gibt es.
„Krone“-Kommentar
Grönland wird verloren gehen
„Krone“-Gastkommentar
Staatsanleihen, nein danke
„Krone“-Kommentar
ORF-Unterhaltung wie aus der guten alten Zeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf