Braucht es ein Männerhaus oder reicht Angebot?

Wer Gewalt wirksam bekämpfen wolle, dürfe sich nicht mit Symptombekämpfung begnügen, sondern müsse die Ursachen benennen – und genau dort ansetzen, wo bis heute geschwiegen wird. „Ein zentrales Tabuthema ist Gewalt gegen Männer. Auch Männer sind von Gewalt betroffen – in Partnerschaften, im familiären Umfeld oder im sozialen Nahraum. Diese Realität wird noch immer zu oft verdrängt. Beratungsangebote gibt es, ja. Was aber fehlt, ist eine konkrete Gewaltschutzeinrichtung für Männer, ein Ort mit professioneller Begleitung, Schutz und einer sicheren Wohnmöglichkeit“, ist Arslan überzeugt.