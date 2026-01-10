Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schutz für Gewaltopfer

Braucht es ein Männerhaus oder reicht Angebot?

Tirol
10.01.2026 17:00
Gewalt ist kein Randphänomen. Nicht immer ist klar, wer Opfer und wer Täter ist.
Gewalt ist kein Randphänomen. Nicht immer ist klar, wer Opfer und wer Täter ist.(Bild: APA/dpa/Maurizio Gambarini)

Die Diskussion darüber, ob es ein eigenes Männerhaus braucht, reißt nicht ab. Die Grünen betonen, es gebe keine Kritik am bestehenden Angebot, sondern gefordert werde eine notwendige Erweiterung.

0 Kommentare

Über das schambehaftete Thema „männliche Opfer von Gewalt“ und das (fehlende) Hilfsangebot wurde kürzlich von der „Tiroler Krone“ berichtet. Als Reaktion darauf meldete sich Andrea Laske, GF des Gewaltschutzzentrums Tirol zu Wort: Für Männer gebe es dasselbe Angebot wie für Frauen. Sie spricht sich auch für mehr Ressourcen für Männerberatung aus. LA Zeliha Arslan (Grüne), die im Landtag ein größeres Unterstützungsangebot fordern will, beteiligt sich ebenfalls weiterhin an der Debatte. Gewalt sei kein Randphänomen. Sie sei tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen verankert.

Zitat Icon

Ein weiteres tabuisiertes Thema ist Gewalt in der Pflege. Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, sind oft in einem Abhängigkeitsverhältnis.

LA Zeliha Arslan

Bild: Gruber

Wer Gewalt wirksam bekämpfen wolle, dürfe sich nicht mit Symptombekämpfung begnügen, sondern müsse die Ursachen benennen – und genau dort ansetzen, wo bis heute geschwiegen wird. „Ein zentrales Tabuthema ist Gewalt gegen Männer. Auch Männer sind von Gewalt betroffen – in Partnerschaften, im familiären Umfeld oder im sozialen Nahraum. Diese Realität wird noch immer zu oft verdrängt. Beratungsangebote gibt es, ja. Was aber fehlt, ist eine konkrete Gewaltschutzeinrichtung für Männer, ein Ort mit professioneller Begleitung, Schutz und einer sicheren Wohnmöglichkeit“, ist Arslan überzeugt.

Lesen Sie auch:
Gewalt gegen Männer wird oft nicht zur Anzeige gebracht.
Krone Plus Logo
Kaum Einrichtungen
„Welcher Mann gibt schon gerne zu, Opfer zu sein?“
07.01.2026
Gewaltschutzzentren:
„Wir beraten seit fast 30 Jahren auch Männer“
08.01.2026

„Mein Antrag zielt genau darauf ab. Dabei geht es ausdrücklich nicht um ein alternatives Angebot, oder Kritik am vorhandenen Angebot, sondern um eine notwendige Ausweitung zu bestehenden Gewaltschutzangeboten. Gewalt kennt kein Geschlecht – Schutz darf es auch nicht.“ Es brauche den politischen Mut, Tabus zu brechen.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
143.308 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
133.722 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
113.084 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf