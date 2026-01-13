Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heikles Geschäft

Unisex-Toiletten spalten die Geschlechter

Österreich
13.01.2026 11:35
Unisex-WCs als Aufreger
Unisex-WCs als Aufreger(Bild: Martin A. Jöchl)

Männlich, weiblich, divers – Geschlechterneutralität bleibt in Österreich Aufreger. Eine aktuelle Studie von Marketagent zeigt: Zwar stehen drei Viertel der Bevölkerung genderneutralen Konzepten offen gegenüber, doch bei der Umsetzung hapert es, wie die Umstellung auf Unisex-Toiletten zeigt.

0 Kommentare

Ein WC für alle: Knapp ein Fünftel bewertet in der aktuellen Studie Unisex-Toiletten positiv, ein Viertel steht dem Thema neutral gegenüber, die Mehrheit beurteilt diese Entwicklung negativ.

Nicht jedermanns Sache
72 Prozent der Frauen fühlen sich unwohl, wenn sie ein stilles Örtchen für alle Geschlechter aufsuchen, bei den Männern sind es 55 Prozent.

Auch wenn etwa die Hälfte die Einführung von Unisex-WCs befürwortet, würde eine deutliche Mehrheit, immerhin 86 Prozent eine klassische Damen- oder Herrentoilette aufsuchen, wenn beide Varianten angeboten werden. 

Praktisch für Familien
Die Vorteile von genderneutralen Anlagen werden eher pragmatisch als ideologisch angesehen. So findet es vor allem Familien mit Kindern praktisch. Auch die Vereinfachung von Planung und Baukosten werden als positiv eingestuft. Manche erhoffen sich auch kürzere Wartezeiten. 

Zitat Icon

Die Offenheit für Genderneutralität ist in Österreich da, aber sie verläuft entlang von Generationen und politischen Linien.

Andrea Berger, Research Manager bei Marketagent

Bei der Geschlechterneutralität scheiden sich allgemein die Geister. Während jeder Vierte Bewerbungen ohne Geschlechtsangabe befürwortet, kann nur ein kleiner Teil von 14 Prozent der Sortierung von Klamotten im Textilhandel nach Stil statt nach Damen- und Herrenbekleidung etwa abgewinnen. 

Lesen Sie auch:
Wiedens Bezirkschefin Lea Halbwidl und Stadtrat Jürgen Czernohorszky beim Spatenstich. Die neue ...
Öffentliche Anlagen
Klo um eine halbe Million Euro ist kein Einzelfall
07.01.2026

Wenig überraschend: Jüngere und Menschen mit linker politischer Einstellung zeigen mehr Offenheit gegenüber neuen Konzepten als ältere und konservativ eingestellte Personen. 

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
150.888 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
137.159 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
126.622 mal gelesen
Mehr Österreich
Heikles Geschäft
Unisex-Toiletten spalten die Geschlechter
Suche nach diesem Mann
Luxusuhren weg! Coup auf Wiener Tankstelle
Fieberhafte Suche
Steirerin vermisst: Polizist wird abermals befragt
Krone Plus Logo
Zahnpasta soll helfen
Idee gegen das ständige Leiden mit Implantaten
Nach Vereinspleite
Stadt sucht neue Investoren für Schloss Neugebäude
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf