Toto und Susie Wolff zeigen 1,5-Mio.-Schmuckstück

Toto und Susie Wolff haben in Monaco für einen absoluten Hingucker gesorgt: Mit einem Mercedes-Benz 300 SL Roadster fuhren der Mercedes-Teamchef und die Formel-1-Academy-Chefin durch das Fürstentum.
Vor dem Saisonstart in der Motorsport-Königsklasse genießen Toto und Susie Wolff noch die freie Zeit. In Monaco präsentierten die beiden zuletzt eines ihrer Schmuckstücke. Wie ein Clip in den sozialen Medien zeigt, cruisten der Österreicher und die Britin mit einem Mercedes-Benz 300 SL Roadster durch den Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste.
Nur 1858 Exemplare
Mit dem Boliden zogen die beiden die Blicke auf sich. Kein Wunder – denn der Wert des Wagens, der zwischen 1957 und 1963 gebaut worden war, wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Laut „motorsport-total.com“ gibt’s nur 1858 Exemplare dieses Modells (Dreiliter-Reihensechszylinder mit 215 PS).
Faszinierende Autosammlung
Nur ein „Spielzeug“ der beeindruckenden Autosammlung von Toto Wolff. Unter anderem sollen sich auch ein Hypercar Mercedes-AMG ONE sowie ein Ferrari F40, ein Ferrari Enzo und der LaFerrari in der Garage des 54-jährigen Wieners befinden.
