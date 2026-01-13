Toto und Susie Wolff zeigen 1,5-Mio.-Schmuckstück

Vor dem Saisonstart in der Motorsport-Königsklasse genießen Toto und Susie Wolff noch die freie Zeit. In Monaco präsentierten die beiden zuletzt eines ihrer Schmuckstücke. Wie ein Clip in den sozialen Medien zeigt, cruisten der Österreicher und die Britin mit einem Mercedes-Benz 300 SL Roadster durch den Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste.