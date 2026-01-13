Snowboard-Pionier stirbt bei Lawinenunglück

Tragödie in der Schweiz! Snowboard-Pionier und Extremsportler Ueli Kestenholz ist bei einem Lawinenunglück im Wallis ums Leben gekommen. Der 50-Jährige hatte sich 1998 in die Geschichtsbücher der Winterspiele eingetragen.
Wie die „Berner Zeitung“ berichtet, ist Kestenholz am Sonntag in eine Lawine geraten und nach der Bergung im Spital verstorben. Der Schweizer war „oberhalb des Lötschbergtunnels“ mit dem Snowboard unterwegs, als sich „auf rund 2400 Metern Höhe aus unbekannten Gründen eine Lawine löste und ihn mitriss.“
Erfolgreich bei Olympia-Debüt
Kestenholz gilt als ein Pionier des Snowboard-Sports. In den 1990er Jahren machte er sich – in der damals noch jungen Sportart – einen Namen und war folglich auch dabei, als Snowboard-Bewerbe 1998 erstmals Teil der Olympischen Spiele waren.
Im Parallel-Riesenslalom in Nagano holte er schließlich die Bronzemedaille und konnte sich so auch einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Olympischen Spiele sichern. Nach seiner Profi-Snowboard-Karriere war Kestenholz als Freerider und Paraglider aktiv. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
