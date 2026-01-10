Sonya Kraus und die große Rückkehr ins Rampenlicht

Beeindruckende Vita

Kraus war eine der markantesten und beliebtesten Gesichter der deutschsprachigen Entertainment-Welt in den 2000er-Jahren. Mit sexy Äußerem, frecher Schnauze und viel Humor wurde sie zum Stammgast in den Wohnzimmern der Bevölkerung. Nach dem „Glücksrad“ begeisterte sie von 2000 bis 2011 in der Pro-Sieben-Clipsendung „talk talk talk“, dazu moderierte sie u.a. auch die Heimwerkersendung „Do It Yourself – S.O.S.“, gemeinsam mit Elton „Die Alm“ und diverse „TV total“-Sondersendungen wie eben das „Turmspringen“. Die Lust auf den Bildschirm geht bei Kraus jedenfalls weiter. So sagte sie unlängst für „Let’s Dance 2026“ auf RTL zu. Willkommen zurück!