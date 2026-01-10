Sonya Kraus und die große Rückkehr ins Rampenlicht

Als eine der beliebtesten Moderatorinnen prägte Sonya Kraus die deutsche Fernsehwelt der 2000er-Jahre. Nach überstandener Brustkrebserkrankung ist sie wieder prominent zurück und hat für 2026 so einiges vor.
Streng genommen ist Sonya Kraus schon 2023 wieder auf die TV-Bildschirme zurückgekehrt. Auf RTL Zwei moderierte sie anfangs mit Thomas Hermanns, seit 2024 mit Guido Cantz die Wiederauflage des beliebten Dauerbrenners „Glücksrad“. Dort, wo Kraus’ einzigartige Fernsehkarriere 1998 als Assistentin an der Seite Frederic Meisners startete und sie begann, in lichte Höhen zu schweben, bevor der gesundheitliche Fall kam. Doch 2026 ist das Jahr, in dem die gebürtige Frankfurterin endgültig wieder für Schlagzeilen sorgt.
Endlich wieder da
Heute Abend ist sie ab 20.15 Uhr auf Pro7 bei „TV total Turmspringen – Das Jubiläum“ wieder am Beckenrand, um – wie schon 2004 bis 2012 – die Promis direkt nach der sportlichen Tätigkeit in Empfang zu nehmen. Der „Bild“ gegenüber zeigte sich Kraus vorfreudig. „Zum Jubiläum aktiviere ich gern meine alte Kodderschnauze, presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm.“
Die Rückkehr von Kraus ins prominente Hauptabendformat kommt einer kleinen Sensation gleich. Im September 2021 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, den sie mit einer beidseitigen prophylaktischen Mastektomie samt anschließender Chemotherapie bekämpfte. Im Frühjahr 2022 ging sie mit der Krankheit mutig an die Öffentlichkeit und bekam dafür viel Zuspruch. Heute gilt der Krebs als besiegt. „Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass er wiederkommen könnte“, gab sie kurz danach bekannt.
Beeindruckende Vita
Kraus war eine der markantesten und beliebtesten Gesichter der deutschsprachigen Entertainment-Welt in den 2000er-Jahren. Mit sexy Äußerem, frecher Schnauze und viel Humor wurde sie zum Stammgast in den Wohnzimmern der Bevölkerung. Nach dem „Glücksrad“ begeisterte sie von 2000 bis 2011 in der Pro-Sieben-Clipsendung „talk talk talk“, dazu moderierte sie u.a. auch die Heimwerkersendung „Do It Yourself – S.O.S.“, gemeinsam mit Elton „Die Alm“ und diverse „TV total“-Sondersendungen wie eben das „Turmspringen“. Die Lust auf den Bildschirm geht bei Kraus jedenfalls weiter. So sagte sie unlängst für „Let’s Dance 2026“ auf RTL zu. Willkommen zurück!
