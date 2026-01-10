Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liste Fritz betont:

„Jeder Winter ohne Helmpflicht ist ein Risiko“

Tirol
10.01.2026 07:00
Einen Dringlichkeitsantrag zur gesetzlichen Regelung einer Helmpflicht für Kinder habe man schon ...
Einen Dringlichkeitsantrag zur gesetzlichen Regelung einer Helmpflicht für Kinder habe man schon im Novemberlandtag eingebracht, betont die Liste Fritz.(Bild: Sepp Pail)

Die im Tiroler Landtag vertretene Liste Fritz reagiert auf den „Krone“-Bericht über eine Helmpflicht für Minderjährige. Ein eingebrachter Dringlichkeitsantrag zu dem Thema sei im November in den Ausschuss verwiesen worden.

0 Kommentare

Ein fehlendes Sportgesetz, in dem eine Helmpflicht für Minderjährige verankert werden hätte können, ist der Grund, warum es eine solche bei der Ausübung des Wintersports in Tirol noch nicht gibt, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Auf Landesebene wird laut dem für Sport zuständigen SP-LHStv. Philip Wohlgemuth die bestmögliche Umsetzung eines solchen Gesetzes derzeit geprüft.

Auf den Bericht reagiert nun die im Landtag vertretene Liste Fritz.

Lesen Sie auch:
Beim Rodeln ist ein Helm noch keine Selbstverständlichkeit, auch nicht bei Kindern (Symbolbild).
Bundesländer uneins
Wintersport: Tirol prüft Helmpflicht für Kinder
08.01.2026

Auch Prüfung für Helmpflicht bei (E-)Scootern gefordert
Sie begrüßt die Gesetzesprüfung und betont, dass der Landtag die Helmpflicht bereits im November beschließen hätte können. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag habe man eingebracht, jedoch sei er in den Ausschuss verwiesen worden.

„Eine gesetzliche Helmpflicht ist verhältnismäßig, effektiv und dringend notwendig. Jeder weitere Winter ohne Helmpflicht ist ein Risiko für unsere Kinder“, sagt Landtagsabgeordneter Herwig Zöttl. Im Zuge dessen fordert er auch eine „ernsthafte Prüfung der Helmpflicht bei (E-)Scootern“.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf