„Jeder Winter ohne Helmpflicht ist ein Risiko“

Die im Tiroler Landtag vertretene Liste Fritz reagiert auf den „Krone“-Bericht über eine Helmpflicht für Minderjährige. Ein eingebrachter Dringlichkeitsantrag zu dem Thema sei im November in den Ausschuss verwiesen worden.
Ein fehlendes Sportgesetz, in dem eine Helmpflicht für Minderjährige verankert werden hätte können, ist der Grund, warum es eine solche bei der Ausübung des Wintersports in Tirol noch nicht gibt, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Auf Landesebene wird laut dem für Sport zuständigen SP-LHStv. Philip Wohlgemuth die bestmögliche Umsetzung eines solchen Gesetzes derzeit geprüft.
Auf den Bericht reagiert nun die im Landtag vertretene Liste Fritz.
Auch Prüfung für Helmpflicht bei (E-)Scootern gefordert
Sie begrüßt die Gesetzesprüfung und betont, dass der Landtag die Helmpflicht bereits im November beschließen hätte können. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag habe man eingebracht, jedoch sei er in den Ausschuss verwiesen worden.
„Eine gesetzliche Helmpflicht ist verhältnismäßig, effektiv und dringend notwendig. Jeder weitere Winter ohne Helmpflicht ist ein Risiko für unsere Kinder“, sagt Landtagsabgeordneter Herwig Zöttl. Im Zuge dessen fordert er auch eine „ernsthafte Prüfung der Helmpflicht bei (E-)Scootern“.
