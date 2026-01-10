„Jeder Winter ohne Helmpflicht ist ein Risiko“

Ein fehlendes Sportgesetz, in dem eine Helmpflicht für Minderjährige verankert werden hätte können, ist der Grund, warum es eine solche bei der Ausübung des Wintersports in Tirol noch nicht gibt, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Auf Landesebene wird laut dem für Sport zuständigen SP-LHStv. Philip Wohlgemuth die bestmögliche Umsetzung eines solchen Gesetzes derzeit geprüft.