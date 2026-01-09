Kinderfreundliche Hotels mit einem Award belohnt

Erster Platz in Tirol geht an ein Hotel in Hintertux

Den dritten Platz im Österreich-Ranking, den vierten Platz insgesamt bzw. den besten in Tirol konnte das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux für sich beanspruchen. „Das seit 1958 bestehende 4-Sterne-Haus wird von Familie Kofler geführt. Im Preis inkludiert ist eine tägliche Kinder- und Babybetreuung ab einem Alter von fünf Monaten. Das Highlight des Hotels ist ein rund 2000 Quadratmeter großer Ganzjahres-Spielplatz“, heißt es in einer Aussendung.