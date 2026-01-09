Kinderfreundliche Hotels mit einem Award belohnt

Die Top 50 aus mehr als 700 Häusern in 14 europäischen Ländern stehen fest. In Tirol schafften es gleich elf auf die Bestenliste.
Nach den Ferien ist vor den Ferien. Wer für den Semester-, Oster- oder Sommerurlaub nach einem Hotel in Tirol sucht, das kinderfreundlich ist, dem hilft vielleicht ein aktuelles Ranking des Portals kinderhotel.info. Dieses hat aus über 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern die besten 50 mit einem Award belohnt. Hierzulande schafften es gleich elf auf die Bestenliste.
Wie jedes Jahr haben wir für unseren Award die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels genau unter die Lupe genommen.
Christoph Reichl
Erster Platz in Tirol geht an ein Hotel in Hintertux
Den dritten Platz im Österreich-Ranking, den vierten Platz insgesamt bzw. den besten in Tirol konnte das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux für sich beanspruchen. „Das seit 1958 bestehende 4-Sterne-Haus wird von Familie Kofler geführt. Im Preis inkludiert ist eine tägliche Kinder- und Babybetreuung ab einem Alter von fünf Monaten. Das Highlight des Hotels ist ein rund 2000 Quadratmeter großer Ganzjahres-Spielplatz“, heißt es in einer Aussendung.
Zu den weiteren stolzen Preisträger reihen sich unter anderem das Hotel babymio in Kirchdorf (11. Platz), das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf (18. Platz), das Kinderhotel Laderhof in Ladis (20. Platz) oder das Baby- & Kinderhotel Laurentius in Fiss (42. Platz).
1,4 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr
Von den 50 ausgezeichneten Hotels kommen 31 aus Österreich, 13 aus Deutschland, vier aus Südtirol sowie je eines aus der Schweiz und Liechtenstein.
Vergeben wurden die Awards bereits zum achten Mal. „Wie jedes Jahr haben wir für unseren Award die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels genau unter die Lupe genommen und auch die Gästezufriedenheit detailliert analysiert“, erklärt Redaktionsleiter Christoph Reichl. Pro Jahr zählt das Portal rund 1,4 Millionen Seitenaufrufe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.