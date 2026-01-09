Vorteilswelt
In Tirol elf „Sieger“

Kinderfreundliche Hotels mit einem Award belohnt

Tirol
09.01.2026 13:00
In Tirol siegte das Kinder- und Gletscherhotel in Hintertux.
In Tirol siegte das Kinder- und Gletscherhotel in Hintertux.(Bild: Thomas Eberharter Photography)

Die Top 50 aus mehr als 700 Häusern in 14 europäischen Ländern stehen fest. In Tirol schafften es gleich elf auf die Bestenliste.

Nach den Ferien ist vor den Ferien. Wer für den Semester-, Oster- oder Sommerurlaub nach einem Hotel in Tirol sucht, das kinderfreundlich ist, dem hilft vielleicht ein aktuelles Ranking des Portals kinderhotel.info. Dieses hat aus über 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern die besten 50 mit einem Award belohnt. Hierzulande schafften es gleich elf auf die Bestenliste.

Wie jedes Jahr haben wir für unseren Award die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels genau unter die Lupe genommen.

Christoph Reichl

Erster Platz in Tirol geht an ein Hotel in Hintertux
Den dritten Platz im Österreich-Ranking, den vierten Platz insgesamt bzw. den besten in Tirol konnte das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux für sich beanspruchen. „Das seit 1958 bestehende 4-Sterne-Haus wird von Familie Kofler geführt. Im Preis inkludiert ist eine tägliche Kinder- und Babybetreuung ab einem Alter von fünf Monaten. Das Highlight des Hotels ist ein rund 2000 Quadratmeter großer Ganzjahres-Spielplatz“, heißt es in einer Aussendung.

Zu den weiteren stolzen Preisträger reihen sich unter anderem das Hotel babymio in Kirchdorf (11. Platz), das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf (18. Platz), das Kinderhotel Laderhof in Ladis (20. Platz) oder das Baby- & Kinderhotel Laurentius in Fiss (42. Platz).

1,4 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr
Von den 50 ausgezeichneten Hotels kommen 31 aus Österreich, 13 aus Deutschland, vier aus Südtirol sowie je eines aus der Schweiz und Liechtenstein.

Vergeben wurden die Awards bereits zum achten Mal. „Wie jedes Jahr haben wir für unseren Award die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels genau unter die Lupe genommen und auch die Gästezufriedenheit detailliert analysiert“, erklärt Redaktionsleiter Christoph Reichl. Pro Jahr zählt das Portal rund 1,4 Millionen Seitenaufrufe.

Manuel Schwaiger
