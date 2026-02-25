ÖSV-Hoffnung geht nicht von Weltcup-Rückkehr aus

„Geht in die richtige Richtung“

Die Bewegungsfreiheit kommt nach ihrem Sturz auf die Hüfte langsam wieder zurück. Im Training hat sich die 23-Jährige zuletzt am Rad und in der Kraftkammer wieder an die Normalbelastung herangetastet. „Es ist noch nicht vollständig abgeheilt, aber auch die MRT-Bilder schauen ganz gut aus – es geht alles in die richtige Richtung“, erzählt Spielberger, die heuer ja einen Fixplatz in der Abfahrt hatte.