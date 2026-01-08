Zu Weihnachten waren viele auf der Piste

Fantastischer Start in die Wintersaison

Die heimischen Skigebiete waren auch in der vergangenen Wintersaison gut besucht. Doch heuer sind die Besucherzahlen bisher noch etwas besser. In den 14 Tagen von 24. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 konnten bei 15 Skigebieten in Niederösterreich insgesamt rund 190.000 Besuche verzeichnet werden. Davon entfielen 126.000 auf die landeseigene Ecoplus-Alpin. Im Durchschnitt zu den drei Vorwintern entspricht das einer Steigerung von rund 30 Prozent.