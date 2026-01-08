Zu Weihnachten waren viele auf der Piste

Frohe Gesichter in den Hütten, Lifthäusern und bei den Seilbahnbetreibern: Die Skisaison in Niederösterreich ist zur Weihnachtszeit ideal gelaufen ...
Gute (Pisten-)Bilanz: Am Dreikönigstag, dem letzten Tag der Weihnachtsferien, waren in Niederösterreich 15 Skigebiete mit 51 von 63 möglichen Aufstiegshilfen in Betrieb. Den Wintersportfreunden standen insgesamt 71 Pistenkilometer zur Verfügung — sowie zusätzlich die Rax-Seilbahn und die Schneeberg-Sesselbahn für den Wanderbetrieb.
Etliche Skigebiete konnten ihr Pistenangebot im Laufe der zweiten Weihnachtswoche deutlich erweitern, etwa die Gemeindealpe Mitterbach oder die Erlebnisalm Mönichkirchen. Meistbesucht waren die Hochkar Bergbahnen sowie der Semmering Hirschenkogel mit seinem Rodel- und Nachtangebot.
Fantastischer Start in die Wintersaison
Die heimischen Skigebiete waren auch in der vergangenen Wintersaison gut besucht. Doch heuer sind die Besucherzahlen bisher noch etwas besser. In den 14 Tagen von 24. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 konnten bei 15 Skigebieten in Niederösterreich insgesamt rund 190.000 Besuche verzeichnet werden. Davon entfielen 126.000 auf die landeseigene Ecoplus-Alpin. Im Durchschnitt zu den drei Vorwintern entspricht das einer Steigerung von rund 30 Prozent.
Die Weihnachtsferien waren somit für die ganze Branche, gerade aber auch für kleinere Betriebe, ein voller Erfolg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.