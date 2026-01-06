Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sagt Steiermark Adieu

Warum Pfarrer Josef heuer nach Afrika auswandert

Steiermark
06.01.2026 11:00
Pfarrer Josef Windisch will in Afrika helfen.
Pfarrer Josef Windisch will in Afrika helfen.(Bild: Windisch)

Was mit einzelnen Hilfsprojekten begann, wurde zu einer persönlichen Mission. Beim Sternsingen in Fernitz (Graz-Umgebung) nahm Josef Windisch nun Abschied ...

0 Kommentare

An viele Türen hat Pfarrer Josef Windisch geklopft, Häuser und Wohnungen im Pfarrverband Fernitz-Kalsdorf gemeinsam mit den Sternsingern besucht. Für den beliebten Priester eine Art Abschiedstour, denn im neuen Jahr geht es fix in die Sehnsuchtsheimat Tansania. In jenes ostafrikanische Land, das heuer mit den Sternsinger-Spenden unterstützt wird.

„Eindrücke haben mich nicht mehr losgelassen“
„Die Sehnsucht nach Afrika steckt seit Kindheit in mir. Ich war x-mal in Tansania, insgesamt bringe ich es auf ein ganzes Jahr“, rechnet der 51-jährige Priester die Zeiten in Kilema nahe dem Kilimandscharo zusammen. Nicht als Besucher, sondern als Helfer und Brückenbauer zwischen zwei Welten. „Die Eindrücke bei meiner ersten Begegnung 2009 haben mich nicht mehr losgelassen. Es gibt weder Trinkwasser, Toiletten noch Strom, zum Waschen reicht ein Kübel kaltes Wasser. Jeder Hühnerstall bei uns ist schöner als die Hütten, in denen die armen Menschen leben.“

Pfarrer Josef Windisch bei Familie Prinz in Fernitz
Pfarrer Josef Windisch bei Familie Prinz in Fernitz(Bild: Jürgen Fuchs)

Doch das hat sich in den letzten 17 Jahren verändert. Viele wohlwollende Helfer und Gönner haben gemeinsam mit dem gebürtigen weststeirischen Priester und seinem Schwager Walter Koch Hilfsgüter und Geld gesammelt, um mit konkreten Projekten die Armut zu mindern. „Ohne viel Werbung sind bislang 1,2 Millionen Euro gespendet worden.“

Herzeige-Berufsschule in Tansania
Der Bau von Wasserleitungen, einer Küche für eine Volksschule und Frauen-Förderungsinitiativen waren die ersten Projekte. Kinder kommen nicht nur in die Schule, um zu lernen, sondern auch, um eine Mahlzeit zu erhalten. In der neu errichteten P.A.P.A.-Bridge-Berufsschule werden Hunderte Menschen in 18 handwerklichen Berufen ausgebildet bzw. haben bereits ausgelernt. Vom Tischler, Maurer, Bäcker bis hin zur Fahrschule.

„Ich kenne keine andere Berufsschule in Tansania, in der so viele Handwerksberufe erlernt werden können. Wir können ganze Häuser bauen. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe“, freut sich der Auswanderer über das Herzeigeprojekt, das mit einer Wasserabfüllanlage glänzt. „Unsere Abfüllanlage ist die einzige in ganz Afrika außer jener von Coca-Cola.“

Die Sternsinger sammeln Geld für Projekte in Tansania.
Die Sternsinger sammeln Geld für Projekte in Tansania.(Bild: Windisch)

Viele Kinder gehen in die Schule, um auch etwas Essen zu bekommen. „Um zehn Euro kann ein Kind einen Monat lang essen und zur Schule gehen“, rechnet der Priester vor, der mittlerweile auch Swahili spricht und sich den Gepflogenheiten und der Kultur angepasst hat. „Ich merke erst jetzt, in welchem Hamsterrad ich mich abstrample. Mein Körper signalisiert mir, dass es so nicht weitergehen kann.“

Ein Beweggrund, das Heimatland im Juli zu verlassen, „in dem viel gejammert, das Schöne und Gute nicht mehr gesehen wird und wir die Herzlichkeit und Einfachheit verlernt haben“. Wehmut macht sich im Pfarrverband breit, dass ihr leutseliger Dorfpfarrer schon bald 7000 Kilometer Luftlinie von der Steiermark entfernt seine neue Bleibe findet. Seit 2012 ist Josef Windisch Pfarrer von Fernitz und Kalsdorf. „Schade, dass du gehst, wir können es nicht verstehen“, hört es der beliebte Priester immer wieder, dem einige steirische Helfer-Herzen nachfliegen werden.

Auch ein Arzt wird helfen
Anfang August pilgert die gesamte Jugendkapelle Fernitz nach Tansania, eine Jugendgruppe will für zwei Wochen beim nächsten großen Afrika-Projekt mithelfen. „Es soll ein Spital mit Sachspenden aufbaut werden. Es hat sich sogar ein pensionierter Arzt gemeldet, der mir dabei helfen will.“

Porträt von Erich Fuchs
Erich Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
130.706 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.952 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
109.138 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf