Warum Pfarrer Josef heuer nach Afrika auswandert

„Eindrücke haben mich nicht mehr losgelassen“

„Die Sehnsucht nach Afrika steckt seit Kindheit in mir. Ich war x-mal in Tansania, insgesamt bringe ich es auf ein ganzes Jahr“, rechnet der 51-jährige Priester die Zeiten in Kilema nahe dem Kilimandscharo zusammen. Nicht als Besucher, sondern als Helfer und Brückenbauer zwischen zwei Welten. „Die Eindrücke bei meiner ersten Begegnung 2009 haben mich nicht mehr losgelassen. Es gibt weder Trinkwasser, Toiletten noch Strom, zum Waschen reicht ein Kübel kaltes Wasser. Jeder Hühnerstall bei uns ist schöner als die Hütten, in denen die armen Menschen leben.“