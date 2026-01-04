„Peinlich!“ Olympiasieger bricht die Tournee ab

Presse spricht von „Fiasko“

Norwegens Presse geht mit ihrem prominenten Springer hart ins Gericht, die Tageszeitung „Verdens Gang“ spricht sogar von einem „Fiasko“. Und auch Lindvik nimmt sich kein Blatt vor den Mund. „Es ist so schlecht, dass es peinlich ist. Ich habe auch keine Antwort darauf, warum das passiert ist. Es ist ärgerlich“, sagt der 27-Jährige im Gespräch mit dem „Dagbladet“.