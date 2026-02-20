Penis-Trick: So will der Weltverband nun reagieren

Welche Maßnahmen am Ende auch getroffen werden, schon bald soll sich was tun. „Wir möchten bereits bis zur neuen Saison eine neue Messmethode eingeführt haben. Wir, die FIS, arbeiten eng mit den Nationen zusammen. Wir stimmen uns auch mit dem medizinischen Komitee ab. Ich analysiere gerade sämtliche Möglichkeiten, die auf dem Markt sind. Doch es braucht eben Zeit. Das erste Meeting für die kommende Saison wird im März beim Weltcup-Abschluss stattfinden. In der FIS-Vollversammlung im Sommer wird dann abgestimmt“, stellt FIS-Chef-Materialkontrolleur Mathias Hafele klar.