Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kläbo triumphiert

Benjamin Moser schließt Tour de Ski in Top-10 ab

Ski Nordisch
04.01.2026 13:20
Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)

Langläufer Benjamin Moser hat sich bei der 20. Tour de Ski in den Top Ten gehalten und den ersten Saison-Höhepunkt auf Rang zehn abgeschlossen. Damit verteidigte der Tiroler am Sonntag im finalen 10,6-km-Massenstartrennen auf die Alpe Cermis seine Position erfolgreich. In der Tageswertung verlor Moser als 20. nicht ganz eineinhalb Minuten auf den norwegischen Sieger Mattis Stenshagen. Wie erwartet holte dessen Landsmann Johannes Hösflot Kläbo seinen fünften Tour-Titel.

0 Kommentare

Der Superstar fixierte damit eine neue Rekordmarke. Er konnte sich eine knappe Minute hinter Stenshagen mit Platz zwölf begnügen, Moser verlor damit nur rund eine halbe Minute auf Kläbo. Der ÖSV-Athlet lief sich bei der Tour so richtig in die Auslage, holte am Silvestertag in Toblach als Zweiter im neuen 5-km-Heatrennen mit Massenstart seinen ersten Weltcup-Podestplatz und ging im Val di Fiemme als Gesamtachter in das abschließende Wochenende. Im Klassik-Sprint am Samstag reichte es für ihn auch wegen Materialproblemen aber nur zu Rang 54.

Vor dem 28-jährigen Moser war von Österreichs Männern nur der diesmal erkrankt passende Mika Vermeulen in die Top Ten der Tour de Ski gelaufen – vor zwei Jahren war der Steirer Zehnter und im Vorjahr gar Zweiter gewesen. Die Vorjahres-Siebente Teresa Stadlober nimmt ab 15.30 Uhr (live ORF 1) das Frauen-Rennen auf die Alpe Cermis als Gesamt-Fünfte in Angriff. Stenshagen schloss die Tour 30,1 Sekunden hinter Kläbo auf Rang zwei ab, mit dem drittplatzierten Harald Östberg Amundsen ging auch Rang drei an Norwegen (+1:08,2 Min.). Mosers Gesamtrückstand beträgt 2:44,9 Min.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
254.295 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
211.147 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.683 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Ski Nordisch
Halbzeit am Bergisel
Innsbruck: Zwei ÖSV-Adler mischen um den Sieg mit
Kläbo triumphiert
Benjamin Moser schließt Tour de Ski in Top-10 ab
Klare Forderung
„Alle rausschmeißen – das Beschei*** ist vorbei!“
Vorfall am Bergisel
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
Krone Plus Logo
Vierschanzen-Tournee
Kampfansage: „Abgerechnet wird erst am Schluss!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf