Fliegende Schutzengel des ÖAMTC hoben 4265-mal ab

Gelb, schnell und unverzichtbar

Mit Christophorus 2, 3 und 15 stehen drei Notarzthubschrauber im Dauereinsatz, dazu der in Wiener Neustadt stationierte Intensivtransporthubschrauber, der Patienten zwischen Spitälern verlegt und bei Notfällen entlastet. Ein Fixpunkt liegt im Herzen der blau-gelben Bergwelt: Ybbsitz. Von hier aus hob der stationierte Hubschrauber im Jahr 2025 924-mal ab – oft zu Einsätzen, bei denen Straßen zu langsam oder unpassierbar sind.