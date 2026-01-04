LIVE: ÖSV eagle Embacher flies to the lead!

While Domen Prevc also distanced his competitors by ski jumping worlds in the New Year's competition, two ÖSV eagles became the Slovenian's closest pursuers. Jan Hörl and Stephan Embacher finished second and third in Garmisch-Partenkirchen, but the red-white-red duo will have to hope for a miracle at the halfway point in the battle for triumph at the 74th Four Hills Tournament. Prevc is already 35 points ahead of Hörl before the jump at the Bergisel in Innsbruck.