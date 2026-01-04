Jumping at Bergisel
LIVE: ÖSV eagle Embacher flies to the lead!
Today's program at the Four Hills Tournament includes the competition at the Bergisel in Innsbruck. The first round is underway, we are reporting live (ticker below).
Here is the live ticker:
Here are the intermediate results:
While Domen Prevc also distanced his competitors by ski jumping worlds in the New Year's competition, two ÖSV eagles became the Slovenian's closest pursuers. Jan Hörl and Stephan Embacher finished second and third in Garmisch-Partenkirchen, but the red-white-red duo will have to hope for a miracle at the halfway point in the battle for triumph at the 74th Four Hills Tournament. Prevc is already 35 points ahead of Hörl before the jump at the Bergisel in Innsbruck.
Here is the standings in the tour ranking:
That's the equivalent of almost 20 meters that Hörl would have to make up at the home competitions in Innsbruck today and in Bischofshofen on Tuesday (4.30 pm) in order to be allowed to raise the golden eagle high after all.
"The final score will only be settled in Bischofshofen"
"We won't win high," said Hörl, alluding to Toni Pfeffer's legendary pause during the ÖFB team's 9-0 loss to Spain in 1999. Nevertheless, the Salzburg native still has a glimmer of hope in front of his home crowd. "We will always be on the lookout, attack and jump well. The final will only be decided in Bischofshofen. There are still two stages, a lot can happen."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
