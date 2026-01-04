Freilos und Heimrecht bis zum Finale für Seattle
NFL
Die Seattle Seahawks haben in der National Football League (NFL) ihre Conference gewonnen und sich einen Vorteil für die Play-offs verschafft.
Der Superbowl-Sieger von 2014 besiegte die San Francisco 49ers auswärts mit 13:3. Durch den Erfolg sicherten sich die Seahawks ein Freilos für die erste Runde und haben auf dem Weg zum Superbowl in jeder Partie Heimspielrecht.
Die Tampa Bay Buccaneers konnten ihre Niederlagenserie beenden. Im entscheidenden Spiel gegen die Carolina Panthers gewann das Team um Quarterback Baker Mayfield mit 16:14 und hielt dadurch seine Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme am Leben. Mit jeweils 8:9-Siegen sind beide Teams nun auf Schützenhilfe angewiesen, da nur der Sieger der NFC South in die Play-offs einzieht.
