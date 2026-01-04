Freilos und Heimrecht bis zum Finale für Seattle

Die Tampa Bay Buccaneers konnten ihre Niederlagenserie beenden. Im entscheidenden Spiel gegen die Carolina Panthers gewann das Team um Quarterback Baker Mayfield mit 16:14 und hielt dadurch seine Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme am Leben. Mit jeweils 8:9-Siegen sind beide Teams nun auf Schützenhilfe angewiesen, da nur der Sieger der NFC South in die Play-offs einzieht.