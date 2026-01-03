Vorteilswelt
RTL in Kranjska Gora

LIVE: Scheib in the lead, Brunner makes mistakes

Nachrichten
03.01.2026 05:00
Julia Scheib
Julia Scheib(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Julia Scheib once again has a good chance of taking a top spot in the giant slalom: The leader in the discipline ranking is in fifth place after the first run in Kranjska Gora. She is just 41 hundredths behind Camille Rast from Switzerland, who set the fastest time.

Lurking in second place is Paula Moltzan from the USA (+0.33 seconds). Behind her are Lara Colturi (+0.37), who is competing for Albania, and US star Mikaela Shiffrin (+0.38). Alice Robinson from New Zealand was eliminated, meaning Scheib retains the red jersey.

"There's still something in it from the line"
"It was a bit tentative on my part", Scheib analyzed her run and spoke of "perfect conditions". The three-time season winner is now hoping to make a leap forward in the second run. "There's still something in it in terms of the line. Camille did really well, it was tight at the gates, I left myself a bit too much space."

Here are the intermediate results:

The second best Austrian at the halfway point is Ricarda Haaser (+2.08), who made her comeback a few days ago in Semmering. Stephanie Brunner (+2.23) had a faulty run. Franziska Gritsch (+3.23) and Nina Astner (+3.52) lost even more time, both will have to watch the decision.

The second run will take place from 1 p.m. - you can follow the decision up close HERE in the sportkrone.at ticker as usual.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

