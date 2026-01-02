Vorteilswelt
Schwerpunkt auch heuer

Landesbank bilanziert mit sattem Plus bei Wohnbau

Tirol
02.01.2026 16:00
Die Landesbank Hypo Tirol setzt auch im neuen Jahr einen starken Fokus auf das Thema ...
Die Landesbank Hypo Tirol setzt auch im neuen Jahr einen starken Fokus auf das Thema Wohnraumfinanzierung.(Bild: Christof Birbaumer)

Die Landesbank Hypo Tirol zieht nach einer Offensive in Sachen Finanzierung des Wohnraums eine erfreuliche Bilanz. Auch im neuen Jahr bleibe das Thema ein Schwerpunkt.

0 Kommentare

Zusätzliche Impulse setzte die Landesbank Hypo Tirol im vorigen Jahr in Sachen Wohnbau. Einerseits wurde zu Beginn das neue WohnRaum-Kompetenzcenter feierlich eröffnet, andererseits zur Jahresmitte mit der sogenannten „WohnRaum-Perspektive Tirol“ eine Eigentums-Offensive gestartet.

Nach dem Jahresende ziehen die Verantwortlichen nun eine positive Bilanz.

Zitat Icon

2025 wurden mehr als 100 Millionen Euro an privaten WohnRaum-Finanzierungen vergeben.

Die Hypo in einer Aussendung

Rund 1500 Termine durchgeführt
„Knapp 1500 WohnRaum-Beratungstermine wurden durchgeführt. Gegenüber 2024 ist das ein Zuwachs von rund 30 Prozent“, wird vorgerechnet. Wie hat sich das in den absoluten Zahlen niedergeschlagen? „2025 wurden mehr als 100 Millionen Euro an privaten WohnRaum-Finanzierungen vergeben. Das bedeutet ein deutliches Plus von 19 Prozent gegenüber 2024.“

Lesen Sie auch:
Das Volumen der gemeinnützigen Bauträger in Tirol stieg zuletzt – ob diese Entwicklung anhält?
Gemeinnützige zur Lage
Wird das Wohnen in Tirol jemals wieder leistbarer?
10.12.2025

500 Einheiten im gemeinnützigen Bereich
Doch nicht nur im privaten Wohnbau setzte die Landesbank Impulse. „Im gemeinnützigen Bereich wurden rund 500 geförderte Wohneinheiten über einen Social Bond finanziert und tragen damit nachhaltig zur Schaffung des leistbaren Wohnraums in Tirol bei.“

Die WohnRaum-Finanzierung bleibe auch 2026 ein Schwerpunkt bei der Hypo, heißt es abschließend. „Mit verstärkter Beratung, digitalen Services, regionaler Präsenz und maßgeschneiderten Finanzierungsangeboten.“ Manuel Schwaiger

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

