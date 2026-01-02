Landesbank bilanziert mit sattem Plus bei Wohnbau

Rund 1500 Termine durchgeführt

„Knapp 1500 WohnRaum-Beratungstermine wurden durchgeführt. Gegenüber 2024 ist das ein Zuwachs von rund 30 Prozent“, wird vorgerechnet. Wie hat sich das in den absoluten Zahlen niedergeschlagen? „2025 wurden mehr als 100 Millionen Euro an privaten WohnRaum-Finanzierungen vergeben. Das bedeutet ein deutliches Plus von 19 Prozent gegenüber 2024.“