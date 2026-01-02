Landesbank bilanziert mit sattem Plus bei Wohnbau

Die Landesbank Hypo Tirol zieht nach einer Offensive in Sachen Finanzierung des Wohnraums eine erfreuliche Bilanz. Auch im neuen Jahr bleibe das Thema ein Schwerpunkt.
Zusätzliche Impulse setzte die Landesbank Hypo Tirol im vorigen Jahr in Sachen Wohnbau. Einerseits wurde zu Beginn das neue WohnRaum-Kompetenzcenter feierlich eröffnet, andererseits zur Jahresmitte mit der sogenannten „WohnRaum-Perspektive Tirol“ eine Eigentums-Offensive gestartet.
Nach dem Jahresende ziehen die Verantwortlichen nun eine positive Bilanz.
2025 wurden mehr als 100 Millionen Euro an privaten WohnRaum-Finanzierungen vergeben.
Die Hypo in einer Aussendung
Rund 1500 Termine durchgeführt
„Knapp 1500 WohnRaum-Beratungstermine wurden durchgeführt. Gegenüber 2024 ist das ein Zuwachs von rund 30 Prozent“, wird vorgerechnet. Wie hat sich das in den absoluten Zahlen niedergeschlagen? „2025 wurden mehr als 100 Millionen Euro an privaten WohnRaum-Finanzierungen vergeben. Das bedeutet ein deutliches Plus von 19 Prozent gegenüber 2024.“
500 Einheiten im gemeinnützigen Bereich
Doch nicht nur im privaten Wohnbau setzte die Landesbank Impulse. „Im gemeinnützigen Bereich wurden rund 500 geförderte Wohneinheiten über einen Social Bond finanziert und tragen damit nachhaltig zur Schaffung des leistbaren Wohnraums in Tirol bei.“
Die WohnRaum-Finanzierung bleibe auch 2026 ein Schwerpunkt bei der Hypo, heißt es abschließend. „Mit verstärkter Beratung, digitalen Services, regionaler Präsenz und maßgeschneiderten Finanzierungsangeboten.“ Manuel Schwaiger
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.