Window destroyed
Weapon tampered with, shot hits children’s room
It could have ended badly: A 31-year-old man had apparently looked too deeply into his glass on New Year's Eve and proudly presented his weapons during a video call. Suddenly, several shots rang out. One projectile smashed into the window of a child's room in a neighboring house ...
On New Year's Eve, a 31-year-old man showed what misuse of weapons can do. According to his own statements, the man had the brilliant idea of presenting his gun to his friends during a video call at 5 a.m. after "heavy drinking" and held it up to the camera.
Shot hit the window of the children's room
While doing so, he carelessly fumbled around - suddenly four shots were fired. One bullet hit a detached house about 150 meters away and smashed right into the window of a child's room, behind which a five-year-old girl was sleeping. The father told the police that he had heard the bang, but apparently had no idea that it was a shot that had hit his child's window.
Weapons banned
He only discovered the shattered glass the next morning and immediately filed a complaint. The incident could have ended tragically: Fortunately, the child remained unharmed. The police were quickly able to track down the 31-year-old man, contacted him on Thursday afternoon and issued a temporary weapons ban; he will also be charged.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
