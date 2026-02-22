Lenker eingeklemmt: Einsatz dauerte fünf Stunden

In der Nacht auf Sonntag kam ein Lkw auf der A2 nach dem Assingbergtunnel in Fahrtrichtung Wien von der Fahrbahn ab. Er krachte dabei gegen die seitlichen Betonwände. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte das Fahrzeug um. Der Fahrer wurde mit den Beinen zwischen der Betonleitwand und dem Lenkrad eingeklemmt.