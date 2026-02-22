Lenker eingeklemmt: Einsatz dauerte fünf Stunden

Auf der A2 ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein schwerer Unfall mit einem Sattelschlepper. Die Feuerwehr bezeichnet es als „dramatische Menschenrettung“.
In der Nacht auf Sonntag kam ein Lkw auf der A2 nach dem Assingbergtunnel in Fahrtrichtung Wien von der Fahrbahn ab. Er krachte dabei gegen die seitlichen Betonwände. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte das Fahrzeug um. Der Fahrer wurde mit den Beinen zwischen der Betonleitwand und dem Lenkrad eingeklemmt.
Die Feuerwehren Mooskirchen, Steinberg und Lieboch rückten aus. Sogenannte innere Retter der Feuerwehr stiegen in die Kabine, um den Fahrer erstzuversorgen. Von oben war ein Zugang zum Lenker nicht möglich, daher wurde die Fahrzeugkabine mit insgesamt vier Greifzügen langsam von der Betonleitwand weggezogen.
Fahrer ganze Zeit über bei Bewusstsein
So wurde Platz geschaffen und die Windschutzscheibe konnte aufgeschnitten werden. Nach über einer Stunde konnte der Fahrer befreit und dem Roten Kreuz übergeben werden. Er war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden von den Feuerwehren gebunden, das Fahrzeug gemeinsam mit Abschleppunternehmen gesichert.
Nach fünf Stunden war der Einsatz beendet. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Wien die ganze Zeit gesperrt.
