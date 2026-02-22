Noch Hunderte steirische Haushalte ohne Strom

„Die Trupps sind weiter mit Hochdruck im Einsatz“, sagt Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark am Sonntagvormittag. Derzeit sind noch „einige Hundert“ steirische Haushalte ohne Strom, besonders betroffen ist der Südwesten. Am Freitag waren zu Beginn rund 35.000 steirische Haushalte betroffen. Die Netze keuchten unter der massiven Schneelast. „Wir gehen davon aus, dass die Versorgung heute bis auf einige Ausnahmen fast vollständig wieder hergestellt werden kann“, so Harnik-Lauris.