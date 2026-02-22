Noch Hunderte steirische Haushalte ohne Strom

Die Steiermark kämpft auch am Sonntag noch mit den enormen Schneemassen, die am Freitag das ganze Land lahmlegten. Einige Hundert Haushalte sind noch ohne Strom. Betroffen ist vor allem der Südwesten.
„Die Trupps sind weiter mit Hochdruck im Einsatz“, sagt Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark am Sonntagvormittag. Derzeit sind noch „einige Hundert“ steirische Haushalte ohne Strom, besonders betroffen ist der Südwesten. Am Freitag waren zu Beginn rund 35.000 steirische Haushalte betroffen. Die Netze keuchten unter der massiven Schneelast. „Wir gehen davon aus, dass die Versorgung heute bis auf einige Ausnahmen fast vollständig wieder hergestellt werden kann“, so Harnik-Lauris.
Enorme Leistung der Monteure
Natürlich sei jeder, der nicht am Netz angeschlossen ist, einer zu viel. „Hinter jedem Zähler ist ein Schicksal“, so Harnik. Rund 150 Mitarbeiter der Energie Steiermark arbeiten seit Freitag an der Behebung der Schäden. Es handelt sich um gefährliche und körperlich anstrengende Arbeiten. „Großen Respekt und Danke an alle für die Leistung!“
