Besitzer rettete Tiere und erlitt Verbrennungen

Bei Tierrettung schwer verletzt

14 Pferde befanden sich zu dem Zeitpunkt im Stall, sie konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Der Besitzer rettete seine Tiere, dabei wurde er selbst schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verbrennungen am Oberkörper sowie der linken Hand ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Die Ermittlungen laufen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.