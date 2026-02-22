Besitzer rettete Tiere und erlitt Verbrennungen

In Deutschlandsberg in der Steiermark mussten Samstagnacht acht Feuerwehren ausrücken. Ein Wirtschaftsgebäude brannte. Der 51-jährige Besitzer erlitt schwere Verletzungen.
Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei am Samstag über einen Brand in Eibiswald im steirischen Bezirk Deutschlandsberg verständigt. Als sie eintraf, waren die Feuerwehren bereits im Löscheinsatz. Ein Wirtschaftsgebäude stand in Flammen, nach bisherigen Angaben des 51-jährigen Besitzers dürfte ein Defekt an einer Gasflasche im Bereich des Pferdestalles den Brand ausgelöst haben.
Bei Tierrettung schwer verletzt
14 Pferde befanden sich zu dem Zeitpunkt im Stall, sie konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Der Besitzer rettete seine Tiere, dabei wurde er selbst schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verbrennungen am Oberkörper sowie der linken Hand ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Die Ermittlungen laufen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.
Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 111 Einsatzkräften und 21 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren Rettungskräfte, ein Notarzt sowie ein Tierarzt vor Ort.
