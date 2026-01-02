Vorteilswelt
Ausblick optimistisch

Arbeitslosigkeit in Tirol im Jahr 2025 gestiegen

Tirol
02.01.2026 12:00
Die Arbeitslosigkeit stieg im Jahr 2025 weiter an.
Die Arbeitslosigkeit stieg im Jahr 2025 weiter an.(Bild: Christof Birbaumer)

Im vor zwei Tagen abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosigkeit in Tirol weiter an. Fachkräftemangel und Langzeitbeschäftigungslosigkeit waren die zentralen Herausforderungen. Dennoch blickt man beim Arbeitsmarkt Service Tirol (AMS) positiv auf das Jahr 2026.

0 Kommentare

Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen um 7,1 Prozent gestiegen. Das sind 17.168 Personen. Gesunken hingegen ist die Anzahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen (um 4,9 Prozent). Nie zuvor waren in Tirol so viele Menschen unselbstständig beschäftigt wie 2025.

Die Arbeitslosenquote lag mit 4,5 Prozent spürbar über dem Niveau der letzten drei Jahre. Im Vergleich mit früheren Jahren bleibt sie jedoch weiterhin niedrig. Die Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist jedoch um 14,9 Prozent auf 2070 Betroffene gestiegen. 12,1 Prozent aller Arbeitslosen waren in Tirol im Schnitt langzeitarbeitslos.

„Die Beschäftigung ist auf einem historischen Höchststand – das verdeutlicht auch die Stärke unserer Wirtschaft. Die Lage am Tiroler Arbeitsmarkt blieb jedoch auch 2025 angespannt. In vielen Betrieben fehlen Fachkräfte, während die Zahl der Arbeitslosen, insbesondere im Handel und in der Industrie, deutlich zugenommen hat“, erklärt Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführung des AMS Tirol.

Zitat Icon

Die Arbeitslosigkeit wird 2026 zunächst noch leicht steigen und voraussichtlich ab Jahresmitte wieder sinken.

Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführung AMS Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Viele Branchen betroffen
Mit Ende Dezember 2025 waren in Tirol 17.421 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 3,9 Prozent bzw. 646 Personen mehr. Nach wie vor sind Frauen stärker vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen als Männer. Die Arbeitslosigkeit in der Baubranche ist gesunken, jene in der Industrie bleibt dagegen stabil.

Ausblick ist optimistisch
Das AMS Tirol sieht das Jahr 2026 leicht positiv. Zwar dürfte die Arbeitslosigkeit zunächst leicht steigen, ab der Jahresmitte jedoch wieder sinken, wie Platzer-Werlberger erklärt: „Die aktuellen Wirtschaftsprognosen sehen bereits etwas Licht am Ende des Tunnels. Am Arbeitsmarkt wird dieser Aufwärtstrend aber wahrscheinlich erst zeitverzögert spürbar sein. Die Arbeitslosigkeit wird 2026 zunächst noch leicht steigen und voraussichtlich ab Jahresmitte wieder sinken. Der Strukturwandel und der Fachkräftebedarf werden uns weiterhin intensiv beschäftigen.“

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
295.589 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
193.502 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
192.361 mal gelesen
Archivbild
