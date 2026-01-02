Arbeitslosigkeit in Tirol im Jahr 2025 gestiegen

Ausblick ist optimistisch

Das AMS Tirol sieht das Jahr 2026 leicht positiv. Zwar dürfte die Arbeitslosigkeit zunächst leicht steigen, ab der Jahresmitte jedoch wieder sinken, wie Platzer-Werlberger erklärt: „Die aktuellen Wirtschaftsprognosen sehen bereits etwas Licht am Ende des Tunnels. Am Arbeitsmarkt wird dieser Aufwärtstrend aber wahrscheinlich erst zeitverzögert spürbar sein. Die Arbeitslosigkeit wird 2026 zunächst noch leicht steigen und voraussichtlich ab Jahresmitte wieder sinken. Der Strukturwandel und der Fachkräftebedarf werden uns weiterhin intensiv beschäftigen.“