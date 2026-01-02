Diese Show steht großen Vorbildern um nichts nach

Es ist klar, dass hinter den großen „Faschingssitzungen“ ein viel größeres Budget samt mehr technischer Möglichkeiten steckt. Doch eine bekannte „närrische Stadt“, nämlich Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach, probt eine Show ein, die sich mit den „Großen“ durchaus messen kann.
„Es wird wieder ein sehr lustiger Abend für jung und alt“, sagt Karl Lippert, langjähriger Boss der Laaer Faschingsfreunde. Er muss es wissen, denn die Karten für die Aufführungen gehen schon jetzt weg wie die „warme Faschingskrapfen“, scherzt er.
Show ohne Altersgrenzen – im Publikum und auf der Bühne
Alt und Jung ist mit dabei: Mit einem bunten Mix aus Sketches, Parodien, Kabarett und Tanzeinlagen – von Tanzzwergen über Gardemädchen bis zum Männerballett – begeistert man auch heuer wieder ab Freitag, dem 9. Jänner an fünf Terminen die Lachmuskeln der Besucher im Volksheim in Laa an der Thaya. Freilich ist auch das aktuell regierende Prinzenpaar wieder anwesend und ist einer von vielen Höhepunkten.
Mehr Informationen und Karten: Tel. 0680/234 37 73 (täglich ab 19 Uhr) sowie auf www.laaer-faschingsfreunde.at
