Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel Faschingsaufwand

Diese Show steht großen Vorbildern um nichts nach

Niederösterreich
02.01.2026 09:15
Kostüme, Akrobatik-Einlagen und natürlich jede Menge Sketches kennzeichnen die jährlichen ...
Kostüme, Akrobatik-Einlagen und natürlich jede Menge Sketches kennzeichnen die jährlichen Aufführungen von „LAArisch guad“.(Bild: Martin Rogler)

Es ist klar, dass hinter den großen „Faschingssitzungen“ ein viel größeres Budget samt mehr technischer Möglichkeiten steckt. Doch eine bekannte „närrische Stadt“, nämlich Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach, probt eine Show ein, die sich mit den „Großen“ durchaus messen kann.

0 Kommentare

„Es wird wieder ein sehr lustiger Abend für jung und alt“, sagt Karl Lippert, langjähriger Boss der Laaer Faschingsfreunde. Er muss es wissen, denn die Karten für die Aufführungen gehen schon jetzt weg wie die „warme Faschingskrapfen“, scherzt er.

Show ohne Altersgrenzen – im Publikum und auf der Bühne
Alt und Jung ist mit dabei: Mit einem bunten Mix aus Sketches, Parodien, Kabarett und Tanzeinlagen – von Tanzzwergen über Gardemädchen bis zum Männerballett – begeistert man auch heuer wieder ab Freitag, dem 9. Jänner an fünf Terminen die Lachmuskeln der Besucher im Volksheim in Laa an der Thaya. Freilich ist auch das aktuell regierende Prinzenpaar wieder anwesend und ist einer von vielen Höhepunkten.

+2
Fotos

Mehr Informationen und Karten: Tel. 0680/234 37 73 (täglich ab 19 Uhr) sowie auf www.laaer-faschingsfreunde.at

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf