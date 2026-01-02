Diese Show steht großen Vorbildern um nichts nach

Show ohne Altersgrenzen – im Publikum und auf der Bühne

Alt und Jung ist mit dabei: Mit einem bunten Mix aus Sketches, Parodien, Kabarett und Tanzeinlagen – von Tanzzwergen über Gardemädchen bis zum Männerballett – begeistert man auch heuer wieder ab Freitag, dem 9. Jänner an fünf Terminen die Lachmuskeln der Besucher im Volksheim in Laa an der Thaya. Freilich ist auch das aktuell regierende Prinzenpaar wieder anwesend und ist einer von vielen Höhepunkten.