Is Glasner coming now?
Coach bang! Top club Chelsea pulls the ripcord
Coach bang in the Premier League: After the recent disappointing results, Chelsea FC is parting ways with Enzo Maresca! Is Oliver Glasner coming now?
Now it's official: Enzo Maresca has to go! Chelsea FC announced on Thursday that the 45-year-old Italian is no longer coach of the Londoners.
The relationship between Maresca, whose contract was actually still valid until summer 2029, and the club's owners was considered to have broken down. Now the head coach has finally lost confidence.
Slipped to fifth place
The club world champions suffered another bitter setback on Tuesday: After a 2-2 draw against Bournemouth, Chelsea have won only one of their last seven league games and slipped to fifth place.
The tensions and doubts at the "Blues" increased. Now Maresca, who has repeatedly been touted as a hot successor to Pep Guardiola at Manchester City, has been forced to resign from his post in London.
Glasner an issue
Oliver Glasner, among others, is now said to be a candidate for the vacant coaching position at Chelsea.
In addition to the Crystal Palace coach, Roberto De Zerbi (Olympique Marseille) and Andoni Iraola (AFC Bournemouth) have also been mentioned. However, Liam Rosenior (Racing Strasbourg) is currently considered the favorite.
